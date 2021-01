No pudo ser. El debut de Canarias en el espacio se ha tenido que demorar un día más. La empresa de Elon Musk, SpaceX, ha decidido que su cohete, Falcon9, se quede un día más en tierra antes de despegar junto a la cámara infrarroja Drago, la tecnología con la que el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) va a posicionarse por primera vez más allá de la órbita terrestre.

El lanzamiento, que se producirá desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos), quedó ayer retrasado 24 horas, aunque no se quiso entrar en detalles respecto a si se pospuso la salida debido al mal tiempo o por otra circunstancia. En todo caso, la empresa estadounidense, en un comunicado en Twitter, anunció en el día de ayer que una de sus naves Falcon 9 y 143 estaban ya preparadas para el lanzamiento de otra misión, la Transporter-1.

“La ventana de lanzamiento de 42 minutos se abrirá a las 9:40 horas y el clima es un 60% favorable”, culminaba el comunicado. Aunque no se trata del mismo cohete, esto hace pensar que el clima podrá ser favorable hoy para realizar el envío sin problemas. El portador de satélites ION de la compañía D-Orbit (misión Pulse), a bordo de otro cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, será el encargado de llevar a Drago con ellos. El lanzamiento está previsto entre las 14:24 horas y las 15:24 horas UTC desde Cabo Cañaveral. El lanzamiento se puede seguir en directo con el apoyo del equipo de Teidesat de la Universidad de la Laguna a partir de las 13:15h en https://youtu.be/Jrb0oSq09Jw.

El instrumento Drago (Demonstrator for Remote Analysis of Ground Observations, por sus siglas en inglés) es una cámara espacial infrarroja de onda corta para la observación de la Tierra. Drago implementa una cámara altamente compacta formada por una óptica, un sensor basado en tecnología de InGaAs, y una electrónica de adquisición y calculo de altas prestaciones capaz de realizar tareas de procesamiento de imágenes a bordo del propio satélite, “algo que, en general, no resulta posible llevar a cabo de forma eficiente en los satélites tradicionales”, explica Ynigo Rivera, ingeniero del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del IACTEC,

Esta tecnología ayudará a hacer frente a retos como la lucha contra los incendios forestales y la protección del medio ambiente frente a los efectos derivados del cambio climático. La cámara infrarroja que porta es capaz de distinguir zonas calientes (a más de 200 grados centígrados), salvando escollos tan habituales como la presencia del humo.

Para el propósito de esta misión, la carga útil Drago se ha integrado en una estructura CubeSat estandarizada que se conectará con la interfaz eléctrica y de datos del portador de satélites ION, lo que permitirá a los operadores terrestres probarlo como si fuera uno de los subsistemas de la nave espacial. Este enfoque para la integración de la carga útil, permitió a IACTEC-Espacio obtener la aprobación de DRAGO como carga útil alojada en un tiempo récord.

Tal y como indica Álex Oscoz, investigador principal de IACTEC-Espacio, “Drago es el primer instrumento desarrollado por nuestro equipo, por lo que su integración en una estructura como ION supone un hito para el proyecto”. Por esta razón, los investigadores esperan “que Drago sea el primero de numerosos desarrollos tecnológicos de IACTEC-Espacio, tanto para observación de la Tierra como para Astronomía, y que la colaboración con ION se mantenga y refuerce en un futuro”.

El portador de satélites ION es una plataforma satelital diseñada, fabricada y operada por la compañía D-Orbit. Su objetivo principal es desplegar un grupo de satélites más pequeños en franjas orbitales precisas, como se demostró durante la misión inaugural Origin, lanzada en septiembre de 2020. Sin embargo, el vehículo también puede llevar a cabo operaciones de demostración utilizando un enfoque plug-and-play innovador.

“Nos sentimos honrados de colaborar con una institución española líder”, señaló Renato Panesi, director comercial de D-Orbit que destacó, sobre este nuevo enfoque “es un servicio que reduce significativamente el tiempo y el costo necesarios para preparar y volar una carga útil en una misión”.