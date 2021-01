La Compañía de Jesús ha hecho público un informe que cuantifica los casos de abusos en el seno de la institución entre 1927 y 2020, la mayoría en colegios y entidades educativas: 81 menores y 37 adultos han sido víctimas por parte de 96 religiosos.

El documento Informe sobre los abusos cometidos por religiosos jesuitas en las provincias españolas señala que en el 20 por ciento de los casos hubo abusos con reincidencia y sobre el 80 por ciento de los casos solo consta una denuncia. En este documento se señalan dos incidencias acaecidas en el Archipiélago, aunque al igual que el resto de las comunidades no se han facilitado más datos. De los acusados de abusos a menores, 48 ya han fallecido y 17 siguen vivos, de los que cuatro ya no son jesuitas y los otros 13 están apartados del contacto con menores, cumplen sanciones o están esperando resolución de procesos canónicos o civiles.

Respecto a los 31 jesuitas acusados de abusar de adultos, ocho siguen vivos y 23 han fallecido: “En la mayoría de los casos solo hay una víctima”, ha explicado el responsable de comunicación, José M. Rodríguez Olaizola, y se observa “una especial vinculación al ámbito educativo”.

Se trata de la primera vez que una orden educativa religiosa hace balance en España de este horrible pasado, si bien el informe no contiene los nombres de los abusadores ni de los colegios o instituciones donde cometieron los delitos ni establece una reparación para las víctimas. La Compañía de Jesús asegura que está trabajando en la creación de un “protocolo de reparación” en el que se compensará a las personas afectadas “caso por caso” porque su objetivo es “la compensación moral y la ayuda a la sanación y el tratamiento en los casos necesarios”, sin necesidad de que las víctimas acudan a la justicia.

Por género, en las agresiones en que se tienen constancia, 46 eran niños y 18 niñas. En cuanto al lugar donde se produjeron los abusos, la mayoría (40 casos) tuvieron lugar en recintos escolares, aunque también en la casa de algún familiar de la víctima, despachos, etc.

“Aprender a pedir perdón”

Los Jesuitas hacen pública esta investigación interna para “rendir cuentas del pasado y pedir perdón”, ha asegurado el padre Antonio España durante un acto en el que se ha presentado un Sistema de Entorno Seguro de la Compañía de Jesús para la sensibilización, intervención y prevención de los abusos en sus instituciones.

“Queremos aprender a pedir perdón a las víctimas y a la sociedad por los abusos, por la cultura del silencio, por no afrontar directa y limpiamente los hechos; queremos tener presente a las personas que sufren esa herida y tratar de no redoblar su dolor”, ha añadido España. En el informe se pueden ver los casos década a década pero no se recogen los nombres de los jesuitas ni de las víctimas. La Compañía de Jesús creó en 2019 la figura de Responsable de Entorno en todos los sectores de la institución, educativos, social, universidad y pastoral, y un buzón de recogida de denuncias proteccion@jesuitas.es.

“Estamos aprendiendo a dar respuesta, siendo conscientes de cómo una intervención insuficiente, bien desde la ignorancia o la incomprensión, a veces por miedo, ha podido revictimizarles y crearles más dolor”, ha señalado Susana Pradera, encargada de presentar esta iniciativa.