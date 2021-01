La mayoría de los gimnasios de Tenerife han reabierto sus puertas tras el anuncio del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, el pasado sábado. Los propietarios de centros deportivos y de salud garantizan las estrictas medidas contra la Covid-19 que ya mantenían antes, pero también muestran sus dudas al no publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) los cambios instaurados de forma verbal. La legalidad de la medida se reduce, de momento, al anuncio, lo cual ha creado una sensación de limbo legal e inseguridad jurídica. Del lado de los usuarios, dos sensaciones: por una parte, el mono de volver a la rutina; por otro, la duda sobre la apertura.

Vidal Espinosa y Ancor Sánchez son propietarios de gimnasios en Santa Cruz. Uno, en Cabo-Llanos, zona residencial; el otro en el Suroeste de la ciudad, entre barrios populares. Procardio Fitness Club y Hércules, respectivamente. Llevan días sin dormir para preparar la reapertura, cumplir con sus clientes y con la legalidad. Muestran su malestar por la falta de claridad y de definición en los aspectos legales.

Vidal, propietario y presidente de la Plataforma de Gimnasios de Tenerife, es hoy (ayer) un hombre orquesta, Igual está en la puerta que atiende al teléfono o a la consulta de cualquier cliente porque hay muchas dudas. Su local en Cabo Llanos, Procardio, es un ejemplo. Tiene 1.100 metros cuadrados pero sólo 400 clientes. Más diez trabajadores. De 340 personas de aforo posible ha pasado a 80 como máximo. No ha dormido en unos días, pendiente de la normativa y se desvive por mantener las medidas de seguridad. Un sistema digital que mide la temperatura y la colocación de la mascarilla, un torno de entrada o la vigilancia exhaustiva de cada dependencia. Tiene claro que “la normativa es una locura y a día de hoy (ayer para el lector) no está claro cómo Lanzarote entra en fase 3, Tenerife baja a la 2 o Gran Canaria sube a la 3”. Y no es un juego. Ni mucho menos.

Vidal entiende que “estamos en un limbo legal y eso crea inseguridad jurídica”. Lo argumenta: “No aplican el decreto 266/2020 de 24 de diciembre sino la prórroga del 5/2021”. En este sentido asegura que “se aplica para el nivel 2 el 50% del aforo y sólo cuatro personas, incluido el monitor, en la actividad física si no se puede garantizar la distancia de dos metros.”

Vidal abre porque “en el Área Metropolitana lo hace todo el mundo” pero, como el resto del sector, espera a que “este jueves, el Consejo de Gobierno regional acepte la hoja de ruta que presentamos en el Cabildo después de la manifestación de la semana pasada”. En resumen, 1,5 metros de distancia, el 75% del aforo aunque depende de la capacidad, grupos de veinte personas y vestuarios con duchas. Pese a todo, este hombretón, que se desvive por su negocio, explica a cada cliente como está la situación. Recuerda que ”hay quien empatiza y no nos exige la devolución del dinero por un servicio que no ha recibido”. Vidal prepara un escrito ”con las ayudas porque queremos que, como ha hecho Alemania, nos compensen con el 75% del total facturado en el mismo período del año pasado; es decir, ente diciembre y enero, parte de nuestra temporada alta”. Antes, recuerda, tenemos una reunión pendiente con el exviceconsejero de Presidencia. que podría celebrarse mañana, para insistir en esa hoja de ruta y en la solicitud de ayudas”. Recalca: “En Cataluña ha habido dos líneas de ayudas específicas en los períodos de cierre. Una de 25 y otra de 10 millones de euros”.

Ancor Sánchez, por su parte, es el propietario del Gimnasio Hércules en La Gallega, al Suroeste de Santa Cruz. Ha sido uno de los promotores de la lucha de los gimnasios a través de la organización de las protestas de hace unos días frente al Cabildo. A las siete de la mañana prepara bocadillos para sus trabajadores. Tiene 20 en total, 15 en Erte de los que va a recuperar ya a cinco. Su aforo puede llegar a 120 personas pero, apunta, “hay que contar con los empleados”. Por tanto, un máximo de 55 por hora, según refleja el cartel de la entrada, algo que explica a los llegan con enorme paciencia, como el hecho de la necesidad de tener cita previa en horas punta como de cuatro a seis. Se desvive por dejar claros los conceptos y dedica parte de la jornada a devolver los importes a quienes han pagado su cuota. Calcula que ha perdido 130.000 euros en el nefasto 2020. Pero no pierde la esperanza. Eso sí, deja claro que “si el jueves no aceptan la propuesta volveremos a la calle y con más fuerza”.

Incertidumbre pero ilusión.

Los gimnasios han reabierto sus puertas con mucha incertidumbre, pero contagiados con la ilusión de los primeros clientes. Desde primera hora de la mañana el goteo de deportistas es constante. La sonrisa oculta resulta común tras la mascarilla: de los clientes y de quienes regentan gimnasios, box, centros de entrenamiento y rehabilitación. En un lado, un protocolo riguroso, a partir del control del aforo y la trazabilidad –saber en cada momento cuantos, cuando y quienes ocupan cada espacio, labor de rastreadores. Del otro, conciencia para mantener las medidas: mascarilla, higiene de manos, distancia de dos metros y desinfección. Sanidad ha especificado que sólo se permite el 50% de aforo para aquellos espacios interiores en los que se pueda garantizar la distancia mínima de dos metros entre deportistas. Para el resto, se limita a tres clientes y un monitor. La reapertura no aplaca las exigencias de un mes más de cierre. Los profesionales del sector reclaman ayudas para afrontar los gastos tras un beneficio 0.

Desde lo público.

Un ejemplo, Santa Cruz y el Complejo Deportivo de Las Retamas Michelle Alonso que gestiona la empresa privada Altafit. Bajar a nivel 2 a Tenerife equivale en la práctica deportiva no profesional a instalaciones deportivas cubiertas con un máximo de 12 personas por pista, en grupos de un máximo de 4, con mascarilla obligatoria en todo momento. No se podrá llevar a cabo competición oficial o amistosa de modalidades que superen las 4 personas de forma simultánea, en casos de disciplinas como balonmano, baloncesto, fútbol sala y voleibol. En el apartado relativo al uso de piscinas, se permitirán cuatro personas por calle de manera simultánea. En los campos de fútbol es posible el entrenamiento de hasta 25, siempre manteniendo la distancia de dos metros. Si es imposible, la mascarilla será obligatoria y solo se permitirá grupos estables de hasta cuatro deportistas, con un máximo de seis grupos, además de un entrenador. Está prohibida la asistencia de público, aunque se permite que las personas acompañantes –un máximo de 2 por menor– puedan ocupar las gradas al aire libre hasta un máximo del 33% del aforo permitido en las instalaciones. Al igual que en las otras disciplinas deportivas, no se podrá llevar a cabo competición amistosa u oficial. Y las cantinas deberán permanecer cerradas. El Complejo de Las Retamas ha enviado un comunicado a sus usuarios en el que especifica que “a partir de ahora se podrá reservar cualquier actividad dirigida o espacio en la salas desde 24 horas antes. Eso significa activar desde esa hora la plataforma de reservas y no tres días como hasta el momento”. Añade la notificación que “se podrá reservar al día una actividad dirigida, una plaza de los gimnasios (1 hora) y una reserva de uso libre (canchas deportivas)”. La intención es darle “oportunidades a todo el mundo en estos momentos de aforo muy reducido”. Sin embargo, lo positivo es “poder asistir a más clases al día o tener más tiempo en las salas”. Advierten de que “si no puedes venir no te olvides de cancelar tu reserva. Puedes hacerlo hasta un minuto antes de que comience la actividad”. Lo mismo sucede con las de las salas de fitness, cardio y el box de entrenamiento.

El Puerto de la Cruz no abre.

La veintena de gimnasios, en concreto 18, del Puerto de la Cruz ha decidido de manera consensuada no abrir hasta el jueves. Lalo Martín, propietario del Gimnasio Bahía y presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Instalaciones Deportivas explica que “nos hemos puesto de acuerdo para esperar a que la hoja de ruta que presentamos a Sanidad Pública para que la eleve al Consejo de Expertos que asesora al Gobierno de Canarias sea realidad a partir del jueves”. Añade que “la intención es que nosotros sepamos qué hacer sin ninguna duda jurídica y que los espacios sean seguros para nuestros clientes”. Aparte de que, añade Martín, “esto se sabe desde la siete de la tarde del sábado y hay que tener un tiempo para reabrir una instalación de este tipo, no puede ser de hoy a mañana. Reclama ”las ayudas económicas también, pero, sobre todo, cumplir con la hoja de ruta que entregamos en el Cabildo para bien de nuestros clientes y para paliar la inseguridad e incertidumbre de los empresarios”.

Los usuarios.

Tres ejemplos bastan para explicar lo que supone poder acudir de nuevo a un gimnasio. Adrián, Yurena y Carlos aportan tres maneras de afrontar el retorno a la rutina diaria de los ejercicios, Cada uno a su manera. Así, Adrián es un treintañero fortachón que asegura: “He echado en falta un lugar donde desarrollar mi afición, pero también mi necesidad”. Sobre todo, después de las Navidades. Asegura que acude al gimnasio de forma habitual tres o cuatro veces a la semana y que ha sustituido esa carencia con las carreras por la ciudad. Le viene bien ”para mí, por salud y mantenimiento, y por mi trabajo”. Yurena de la Rosa, por su parte, es usuaria y, además, propietaria de una academia de danza, Yufunkdanceschool (YFDS), ubicada en el entorno de Tomé Cano, en Santa Cruz. Para ella, ”la vuelta al gimnasio y mi rutina es superesperada porque a mí me gusta la rutina de entrenar. Soy deportista y bailarina. Y si es posible voy al gimnasio con todo lo que representa ese ambiente. No pude acudir a la manifestación del otro día pero la apoyé en redes sociales. Lo hemos pasado muy mal en una doble vía. No poder entrenar, y por otro lado, tener cero ingresos en la academias. Después del confinamiento, la gente empezó a ir de nuevo a nuestros centros y se fue pediendo el miedo pero tuvimos que parar otra vez de golpe. La gente pregunta, sobre todo padres porque tenemos gente de todas las edades. Lo resumo en dos palabras: deporte y salud con todas las medidas de seguridad. Más que en un centro comercial. Porque podemos estar un mes sin comprar ropa pero los que entrenamos en un gimnasio no podemos parar”. Por último, Carlos Domínguez, Carlitos para sus amigos, practica box crossfit, una mezcla de halterofilia y cardio con más movimiento y actividad que un mero levantamiento de pesas. Lo tiene claro quien va a cal gimnasio cinco o seis veces a la semana aunque sabe que la media es de tres: “Mi manera de enfrentarme a la rutina del gimnasio es una forma de vida. Porque supone salud, bienestar y lo repito, una forma de vida. Con la intención de estar con los amigos incluso. Para mí me supone una necesidad. Para aliviar los dolores de espalda que origina mi trabajo cada día y para fortalecer mi vida social. He intentado llevar de la mejor manera este mes sin poder ir, pero al final he ganado peso y he perdido amigos. Desde hoy (por ayer) espero que sea justo al revés”.