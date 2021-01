Casi un mes después del comienzo de la administración de la vacuna contra el coronavirus en España, todavía se están teniendo dificultades a la hora de poder llevar un ritmo alto de vacunación para intentar conseguir una inmunidad masiva lo más rápido posible, en un contexto en el que la tercera ola del coronavirus está azotando España muy fuerte.

Así pues, no solo la de Pfizer o la de Moderna están en el candelero, sino que hay otros muchos fármacos que también están en la rampa de salida. Y una de ellas es la vacuna española, un medicamento que, según Luis Enjuanes, el virólogo y director del Centro Nacional de Biotecnológica(Vía 20 Minutos) estará lista a partir de finales del año 2022, por lo que a partir de 2023 formará parte del stock de vacunas disponibles contra la epidemia. " Consideramos que la vacuna podría estar lista a finales del año que viene porque tenemos que asegurar que en personas no se producen efectos secundarios. En marzo empezaríamos los ensayos clínicos de fase 1 y 2 y 3 en personas", comentaba Enjuanes. Además, el experto también instaba a la gente a vacunarse para que, además de inmunizarse, no repartan aun más el virus.