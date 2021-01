El Consejo de Gobierno ha estado reunido estudiando la situación epidemiológica de Canarias y la discusión se ha prolongado tanto que el consejero Julio Pérez se ha quedado dormido y el presidente Torres, en uno de sus raptos geniales de intuición política, ha decidido que después del Consejo les hable de la pandemia y la emergencia sanitaria el consejo de Sanidad, que es un servidor. No les voy a negar, porque uno de los objetivos prioritarios de este consejero y su equipo es la máxima transparencia, no les voy a negar, insisto, que la situación de la pandemia es francamente preocupante pero no alarmantemente incontrolable, con síntomas de mejoría en unas partes y empeoramiento en otras y no bajemos la guardia, porque asómate a la ventana, cara de luna redonda, que es el lucero que te ronda, lucero de la mañana. Eso, por supuesto, es un resumen sintético, pero no tenemos otra cosa. Como Tenerife mejora en varios parámetros, estamos pensando en aliviar algunas restricciones. Hay mucha gente diciendo que Tenerife debe volver a nivel 2, pero eso son habladurías de cuñado. Estamos pensando en ponernos a pensar en crear otro nivel en el semáforo epidemiológico, para que Tenerife se coloque en un nivel 2,5. En el nivel 2,5 uno podrá permanecer diez minutos en el interior de un bar, siempre y cuando mantenga la taza de café o el cubata en el exterior. Es un sacrificio, desde luego, pero más llevadero que pelarse de frío en una terraza. Se llega al bar, entras, pides tu consumición, pero mientras hablas con el camarero o con cualquier parroquiano te colocas en la puerta y estiras el brazo con el barraquito en un extremo fuera del establecimiento. Sales, te mandas un buche, entras otra vez. Para evitar la confusión estas hipotéticas medidas del nivel 2,5 formarán parte de la tercera parte de la campaña “Canarias tiene un plan para que te tomes el barraquito y el medio de pata”. Una campaña didáctica, responsable y solidaria.

¿Eso es todo? No, para nada. Sin romper el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno les aseguro que los consejeros debatimos patriótica y enérgicamente desde todos los puntos de vista. Les puedo decir, verbigracia, que Noemí Santana ha propuesto la formación de un Gobierno de amplia base parlamentaria, sostenido por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG, capaz de enfrentarse a una situación de excepcional complejidad y dureza en lo económico, lo social y lo laboral. Y preciso esta iniciativa para dejar muy claro que el Gobierno está dispuesto a poner en marcha cualquier planeamiento, cualquier mecanismo para afrontar exitosamente la pandemia. Por último, y respecto a posibles ayudas directas a bares, restaurantes o gimnasios, me congratulo en adelantarle a ustedes que el Gobierno de Canarias, en una próxima reunión, está dispuesto a considerar la oportunidad de ponerse a pensar si conviene discutir un análisis preliminar sobre ayudas de tal naturaleza en la actual coyuntura. ¿Alguna pregunta?