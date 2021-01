La Universidad de La Laguna (ULL) afronta el nuevo año con un gran reto por delante: la reforma de sus estatutos. El reglamento que rige actualmente el funcionamiento de la institución académica data del año 2004 y es necesario adaptarlos ahora a la Ley Orgánica de Universidades (LOU). A pesar de que ya se han dado varios intentos para su modificación, todos ellos han fracasado hasta el momento puesto que estos textos medio consensuados nunca han logrado la mayoría en la votación final del Claustro. El equipo rectoral de la ULL es consciente de la urgencia que supone la reforma de los estatutos y por eso prevé impulsarla este año sin demora.

La rectora de la ULL, Rosa María Aguilar, recordó ayer durante la celebración de la sesión constituyente del nuevo Claustro que esta reforma estatutaria es “una vieja añoranza que en repetidas ocasiones no ha logrado el consenso necesario de este órgano y que, en mi opinión, no debe demorarse más”. Los portavoces de los diferentes grupos claustrales elegidos tras las elecciones que tuvieron lugar el pasado 2 de diciembre también destacaron la necesidad de llevar a cabo esta reforma durante la primera de sus intervenciones en el encuentro que tuvo lugar ayer.

De este modo, los representantes de la comunidad universitaria solicitaron abordar esta labor para que la institución académica pueda adaptarse también a las actuales circunstancias, marcadas por la pandemia, y que requieren de una modernización de muchos de los aspectos de funcionamiento del centro. En este sentido, los portavoces de los diferentes grupos también solicitaron durante su primera intervención la reforma del Reglamento Electoral General de la Universidad de La Laguna, que se ha quedado obsoleto.

Así, muchas de las intervenciones de los grupos claustrales se centraron en la necesidad de adaptar el régimen electoral a las actuales circunstancias puesto que el pasado 2 de diciembre quedó claro que no era posible mantener el funcionamiento que venía siendo habitual con las actuales limitaciones devenidas de la crisis sanitaria. Por todo ello, solicitaron que se modifique el reglamento para permitir el voto por internet y fomentar así la participación. Y es que tan solo el 3% de los estudiantes universitarios censados votaron durante los comicios de hace un mes, un porcentaje que los grupos claustrales consideraron ayer alarmante y tildaron de “ridículo”.

Durante esta sesión constitutiva, que estuvo presidida por el rector por delegación Néstor Torres –debido al confinamiento que está realizando Rosa María Aguilar después de haber dado positivo en Covid–, también se destacó la necesidad de consenso por parte de todos los agentes que componen la institución académica para sacar adelante todas las tareas que están aún pendientes de mejora

Sistema electoral.

Espacio para la Unidad del PAS criticó la “falta de visión” del equipo de Gobierno al no adaptar el sistema electoral universitario a la actual situación de pandemia y permitir así el voto por internet. Grupo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna también destacó el escaso 3% de participación estudiantil en las pasadas elecciones de diciembre que resalta la necesidad de una reforma del reglamento electoral. Además, Programa Alternativo para el Profesorado indicó que no es aceptable que solo un 3% del alumnado haya participado en los comicios y destacó la “poca agilidad institucional” al no haber afrontado el formato digital de las elecciones a este órgano.

Segundas matrículas.

Libertad Estudiantil solicitó el “cumplimiento íntegro” del compromiso de abono completo de segundas y sucesivas matrículas, tal y como se comprometió en su día la Dirección General de Universidades. Asociación Canaria de Estudiantes (ACE) también se refirió igualmente al incumplimiento del Gobierno de Canarias acerca de este pago y criticó el retraso de la publicación del decreto de tasas por parte del Ejecutivo regional.

Sucesos en Bellas Artes.

ACE se refirió también a la carga policial y la detención de dos alumnos acaecida hace dos meses, criticando la, en su opinión, equidistancia mantenida por el equipo de Gobierno.

Evaluación telemática.

Libertad Estudiantil felicitó a la rectora por tomar la decisión de llevar a cabo los exámenes y docencia on line durante este cuatrimestre, mientras que ACE apostó por la realización telemática de los exámenes, y solicitó comprensión del profesorado y adecuación de las pruebas a la situación actual.

Nuevas titulaciones.

El Grupo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna destacó la necesidad de contar con nuevas titulaciones. Además, Programa Alternativo para el Profesorado defendió la puesta en marcha de “estrategias defensivas frente a la excesiva proliferación de centros privados y en defensa de lo público; pero también con estrategia ofensiva, con titulaciones atractivas ante las nuevas necesidades”.