La Universidad de La Laguna (ULL) decidió ayer realizar de manera telemática todos los exámenes del primer cuatrimestre y prolongar la docencia virtual, como mínimo, hasta el próximo 10 de febrero. Así lo resolvió el equipo rectoral durante una reunión en la que también participaron los decanos y directores de centros de la institución académica y que tenía como objetivo ultimar los detalles del próximo cuatrimestre, después de que la ULL decidiera activar el escenario dos el pasado 14 de diciembre ante el aumento de casos de coronavirus en los campus. Con esta medida se busca reducir al mínimo la movilidad de miles de alumnos durante dos semanas para asistir a los dos llamamientos de la convocatoria de exámenes de enero.

Tras adoptar la decisión de ofrecer una docencia plenamente on line el pasado 14 de diciembre, el equipo rectoral de la ULL anunció que sería tras el parón navideño cuando se determinaría si continuaba funcionando con el escenario dos o pasaba de nuevo al escenario uno de presencialidad adaptada. El vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, indicó ayer que, “por razones obvias, la situación sanitaria de Tenerife no ha cambiado en los últimos días y no hay ninguna razón que justifique volver al sistema de docencia con el que comenzamos este año académico”.

A pesar de que la ULL es un centro presencial, la situación de semáforo rojo, que se prologará en Tenerife hasta el próximo día 24 como mínimo, desaconseja la llegada masiva de estudiantes a los centros para examinarse. Con todo, la Universidad ha querido así adelantar la toma de decisiones para que los estudiantes cuenten con certezas y tranquilidad suficientes para enfrentarse a las pruebas de evaluación. Tras estos exámenes, será el momento de definir cómo será el desarrollo del segundo cuatrimestre: si permanecerá enteramente en línea o se retomará de nuevo la presencialidad adaptada.

Néstor Torres explicó que esta reunión responde a la necesidad de la ULL de mantener contactos periódicos entre sus agentes para comprobar el correcto funcionamiento de la institución académica. “Dada la trascendencia de la situación que estamos viviendo, tenemos que tomar decisiones que garanticen la seguridad de nuestra comunidad educativa”, relató Torres, quien añadió que los responsables de los diferentes centros estarán siempre presentes en la toma de decisiones.

Durante la cita que tuvo lugar ayer los responsables de todos los centros expusieron cómo se ha desarrollado la docencia durante el primer cuatrimestre, que se prolongará hasta el próximo 10 de febrero. Desde septiembre y hasta el pasado 14 de diciembre la docencia se desarrolló en el marco del escenario uno establecido por la ULL, que lo ha denominado como de presencialidad adaptada y que consiste en una combinación de clases presenciales y virtuales. Sin embargo, el empeoramiento de la situación sanitaria en Tenerife condujo hace un mes a que se pasara al escenario dos, con una docencia plenamente on line. Néstor Torres recuerda que desde el 14 de diciembre todas las actividades docentes son virtuales, a excepción de algunas prácticas.

Néstor Torres recordó que el profesorado universitario también está totalmente preparado para afrontar la docencia en este nuevo escenario puesto que los diferentes contextos se contemplan en las adendas de las guías docentes para este año académico. Por todo ello, “el profesorado ya sabe qué criterios y metodología adoptará según los escenarios”, aclaró el vicerrector quien añadió que los exámenes on line también estaban contemplados en estas guías docentes y se podrán celebrar sin problema gracias a los planes de contingencia que fueron elaborados antes del comienzo del curso.

El vicerrector de Innovación Docente y Calidad reconoció ayer tras la reunión que ahora una de las mayores preocupaciones del equipo rectoral es garantizar que el alumnado esté informado en todo momento de las decisiones adoptadas y que puedan desarrollar su aprendizaje de la forma más tranquila posible. Por todo ello, Néstor Torres aseguró que las decisiones adoptadas serán comunicadas con la pertinente antelación al Consejo de Estudiantes de la ULL, así como a todos los alumnos a través de diferentes canales informativos.