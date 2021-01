Miles de personas colapsaron las vías de acceso al Parque Nacional del Teide para poder disfrutar de la nieve, a pesar de que los cortes de circulación estaban a muchos kilómetros de distancia del ansiado manto blanco. Ante la prohibición, muchas de esas personas aparcaron su coche en los márgenes de la calzada y subieron caminando. Y es que esa no fue la única opción para acceder al Parque Nacional. En palabras del director insular de Carreteras, Tomás Félix, “algunos irresponsables e inconscientes están saltándose los cortes y entrando por las pistas forestales, poniendo en riesgo su integridad, la de sus acompañantes y la de los propios trabajadores que operan con maquinaria pesada”. Lamenta García Pérez que con esos comportamientos, lo único que logran es retrasar las tareas de limpieza. Se refería a numerosos conductores de todoterrenos, que después divulgaron sus acciones en redes sociales.

El área de Medio Ambiente del Cabildo recomendó no transitar por esas vías de tierra, pero estas no estaban cerradas. Guardias civiles de Tráfico, de Seguridad Ciudadana y de otras unidades acudieron al Parque Nacional. Hubo diversas intervenciones y sanciones a algunos infractores. Es decir, que para dichas personas no surtieron efecto ni las recomendaciones de las autoridades de Carreteras ni la normativa para evitar contagios masivos del coronavirus, que incluyen frenar la movilidad y reducir al mínimo las concentraciones de familiares y conocidos.

Reapertura prevista para hoy

En las vías de aproximación al Valle de Ucanca existía ayer una importante cantidad de hielo y los equipos de conservación se centraron en su retirada. Tomás García afirmó ayer que hoy “se prevén reabrir todas las carreteras de acceso al Parque Nacional; eso sí, si las temperaturas no bajan mucho y no se vuelven a formar placas heladas”. Los técnicos de la corporación insular harán una inspección este lunes y, a medida que el estado de las vías lo permita, se quitarán las barreras.

La visión del Teide nevado en todo su esplendor fue ayer una de las imágenes más buscadas por decenas de miles de ciudadanos, con mayor o menor fortuna por la existencia de nubes ligeras en torno al pico a lo largo de la jornada. Para el director insular de Carreteras, ayer “la situación arriba (en el Parque Nacional)” era “muy peligrosa y debemos evitar incidencias”, por lo que insistió en recomendar que todavía no se suba al Teide.

Los cortes establecidos en la jornada de ayer por el Cabildo de Tenerife estuvieron a la altura de La Caldera en el acceso desde La Orotava (TF-21); por encima de Vilaflor, en el paraje conocido como Pinto Gordo (TF-21); en la entrada de la zona recreativa de Chío (TF-38), en Guía de Isora; en el enclave forestal de Las Lagunetas en la carretera desde La Laguna y La Esperanza, así como en la subida de Los Loros, por Arafo (TF-523).

Desprendimientos

Ayer hubo un desprendimiento de piedras en el kilómetro 80 de la carretera insular entre Granadilla y Vilaflor (TF-21), a la altura del tramo de La Martela. Tras la actuación de los empleados de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento, el tráfico se restableció con normalidad. Ya por la tarde se produjo un segundo derrumbe de piedras en la carretera de Masca (TF-346), en el municipio de Buenavista del Norte, que impidió la circulación en ambos sentidos. Una vez más, operarios de conservación acudieron para desbloquear el tramo. Numerosos pequeños desprendimientos se registraron en los márgenes de la subida hasta la cumbre de Erjos desde Santiago del Teide, como suele ser habitual en la zona. Hoy está previsto que técnicos del Cabildo realicen una inspección en el lugar donde el pasado sábado se registró el desprendimiento en la autovía de San Andrés, a la altura del Oceanográfico.

Previsión

Para la mañana de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos nublados en el Sur y Suroeste de Tenerife; así como intervalos de nubes y sol en la franja Sureste, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Noreste de la Isla. En el resto del territorio insular de Tenerife habrá también intervalos de nubes y sol. Las mayores probabilidades de lluvias se concentran en La Laguna y La Orotava, según la Aemet. Las temperaturas mínimas previstas son de 10 grados en el área de Santiago del Teide y Teno; 12 en Guía; 11 en Arona y Granadilla; 13 en Arico, 14 en Güímar, 16 en Candelaria, 17 en Santa Cruz, 12 en La Laguna, así como 13 en La Orotava y en Icod de los Vinos.

Las bajas temperaturas y la nieve en el Teide contrastaron con el buen tiempo en el sur de Tenerife, donde algunos no perdieron la oportunidad para tomar sol.