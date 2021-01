Miles de pasajeros que debían viajar ayer entre Canarias y Madrid se quedaron bloqueados en los aeropuertos del Archipiélago y Barajas debido a que todos los vuelos que conectaban las Islas con Madrid tuvieron que ser cancelados por los efectos que ha causado la tormenta Filomena en el aeródromo madrileño. A pesar de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, informó de que Barajas retomaría paulatinamente la actividad a partir de las 17:00 horas, lo que esperanzó a cientos de viajeros que esperaban poder volar este domingo, finalmente ninguna de las 42 operaciones programadas con Madrid pudo llevarse a cabo. Es el tercer día seguido de cierre de Barajas, por lo que los miles de canarios atrapados en las últimas 51 horas empezaban a mostrar ayer síntomas de desesperación.

El aeropuerto de Barajas suspendió todas sus operaciones el pasado viernes sobre las 21:30 de la noche debido a que el temporal impedía la visibilidad y dejó inutilizadas las diferentes pistas de la infraestructura aeroportuaria. Nada cambió el sábado y la actividad continuó paralizada por los afectos de la tormenta. Ayer, tras una reunión del Comité de Coordinación de Protección Civil, se decidió abrir de forma gradual al menos las salidas de la T4 y T4S del Aeropuerto Adolfo Suárez. En total, ayer estaba previsto operar desde los aeropuertos de Tenerife Norte y Sur, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, 21 vuelos con destino Barajas y que llegaran al Archipiélago otros 21 procedentes de la capital española. Las cancelaciones, que se fueron sucediendo a lo largo del día, han sumido en el caos a miles de pasajeros que querían regresar a Madrid tras pasar las vacaciones de Navidad y también dejó atrapados a muchos en Barajas sin ninguna opción para volver a las Islas. Algunos de ellos llevan esperando desde el viernes para poder volar. A los afectados no les quedaba más remedio que esperar en las largas colas de los mostradores de las compañías aéreas para tratar de encontrar una solución para poder viajar.

Esto fue lo que ocurrió ayer por la tarde en el Aeropuerto Tenerife Norte, donde a medida que se acercaba la hora de salida de los diferentes vuelos con destino Madrid iban llegando los cientos de pasajeros que esperaban despegar por fin. AENA recomendó a través de sus redes sociales confirmar con las aerolíneas el estado de cada vuelo y trasladó a los viajeros que no debían dirigirse al aeropuerto si no tenían confirmado que su avión iba a despegar.

Avalancha de llamadas

Sin embargo, la avalancha de llamadas por las de cancelaciones por el cierre de Barajas desbordó a las aerolíneas que o no contestaban al teléfono o lo hacían después de mucho tiempo de espera. Una situación que obligó a muchos pasajeros a trasladarse al aeropuerto para conocer in situ que todos los vuelos estaban suspendidos.

Este fue el caso de Pablo Pérez que debía viajar el pasado viernes a Madrid tras pasar unos días de vacaciones en Tenerife. “Me han cancelado ya cuatro vuelos y me he gastado 700 euros en los diferentes billetes para salir de aquí”, comenta y asegura que la única alternativa que le daba Air Europa, una de las compañías con las que había reservado, es “viajar el jueves o viernes de la próxima semana”. Pérez se queja de que no se enteraron de que su vuelo de este domingo, previsto para las 17:55 horas, se había cancelado hasta que llegaron al aeropuerto Tenerife Norte. “Mañana tengo que incorporarme al trabajo y no nos dan solución, ahora tengo que buscar un sitio dónde quedarme, porque no te pagan el alojamiento”, lamenta.

En su misma situación se encuentra Francesca Palequi que se trasladó a Los Rodeos desde el Sur de la Isla, donde pasaba unos días de vacaciones, para enterarse allí de que su vuelo estaba cancelado e incluso recalca que la compañía llegó a enviarle un email confirmándole que su avión iba a salir ayer por la tarde. “La aerolínea todavía no nos ha dado ninguna solución, todo parece indicar que nos tendremos que quedar aquí esta noche y tratar de salir mañana”, prevé.

A esta familia no solo le preocupa cuándo podrán regresar a Madrid sino también en qué estado se encontrará su casa cuando lleguen. Asegura que “muchas viviendas han sufrido daños y no sabemos cómo estará o si tendremos que afrontar arreglos”.

En la cola del mostrador de Air Europa en Tenerife Norte se encontraba también Irene Soledad Morales que junto a su pareja debía viajar a Madrid ayer. “La aerolínea lleva todo el día sin contestar al teléfono y en la web no hay información actualizada de los vuelos”, señala. Además, indica que al tratarse de un billete que tiene aplicado el descuento de residente canario “no te dejan cambiarlo de manera online sino que tienes que venir al aeropuerto o hacerlo a través de un teléfono en el que no responden”. Aunque estaba tranquila porque podrá teletrabajar “no sabemos qué alternativa nos va a dar la compañía ni cuándo llegaremos a casa”.

Los que viajaban con Iberia tampoco tuvieron una suerte diferente. Algunos de los pasajeros que volaban a las 18:50 horas, al enterarse que de que el vuelo había sido cancelado, intentaron cambiar su billete para el de las 16:25, pero aunque consiguieron plaza tuvieron que quedarse en tierra porque poco después también fue suspendido.

Llegar como sea a Madrid

Melisa Díaz y Rafael González eran dos de los tinerfeños que trataban de volar sea como sea a Madrid. Tras conseguir cambiar su billete a un vuelo que a media tarde todavía se mantenía activo, vieron como primero se retrasaba para luego ser cancelado de forma definitiva. “La oficina de Iberia está cerrada y no tiene hora de apertura”, se quejan. “Mañana tenemos que estar trabajando y no podremos hacerlo”, lamenta Díaz, que es ingeniera informática en Madrid. González recuerda que este año la vuelta a casa por Navidad ha sido accidentada tanto a la llegada como a la vuelta. “En diciembre hubo muchas complicaciones por el tema de la PCR y ahora con la borrasca”, expone.

Tampoco pudo volar Marina Jalvo que quería trasladarse desde Tenerife a Madrid para ver a su pareja, después de cambiar turnos para poder librar varios días. “Me cancelaron el vuelo el sábado y lo cambié para este domingo a las 16:25”, explica. Tras la cancelación, la única alternativa que le daba la compañía era volar el martes o miércoles, “pero yo tengo el vuelo de regreso el jueves y no me merece la pena”, afirma resignada.