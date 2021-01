El Parque Nacional del Teide ya luce su manto blanco. El amanecer de este sábado, 9 de enero, ha evidenciado la fuerte nevada que se ha dado desde el día de ayer en el pico más alto de España y sus faldas. Todos los accesos están cortados por el maltrecho estado de las vías.

La borrasca Filomena deja sus últimos coletazos en el archipiélago canario. Las cumbres de las islas con más relieve lucen una imagen que se añoraba. El Teide siguió al Roque de Los Muchachos, que registró en la mañana de este viernes la mínima del Archipiélago (-0.2) -luego fue superado por la cima tinefeña-.

La nieve en Tenerife cayó sobre todo en la Corona Forestal, Izaña y la cara norte del Teide. El manto blanco en las cumbres se divisaba desde Arona, Güímar, La Orotava o Puerto de la Cruz. El hielo que dejaron las bajas temperaturas y la caída de piedras a la calzada obligaron al Cabildo de Tenerife a cerrar los accesos al Parque Nacional en Boca Tauce y El Portillo.

Todos los accesos están cortados

El director insular de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Tomás Félix García Pérez, informa de que, en estos momentos, tres máquinas quitanieves y otras tantas palas realizan trabajos para retirar nieve en vías del Parque Nacional del Teide. Dichas actuaciones se realizan en la carretera TF-21 a la altura de Boca Tauce y Valle de Ucanca, para desbloquear el enlace al Parador; en el acceso a Las Cañadas desde La Orotava (también la vía TF-21), así como en la carretera TF-24 (subida al Teide desde La Laguna y La Esperanza), en este último caso para abrir la entrada a las instalaciones del Instituto Astrofísico de Canarias en Izaña. Tomás Félix García explica que, a esta hora, está cortada la circulación en el cruce de Boca Tauce para quienes acceden desde Chío (Guía de Isora) por la TF-38. Además, en el acceso desde La Orotava al Parque Nacional, el tráfico queda cortado a la altura de La Caldera, en la TF-21.

La existencia de placas de hielo también ha obligado a adelantar el cierre de la vía desde La Laguna en el kilómetro 15, así como en el kilómetro 10 de la subida por Los Loros (Arafo), en la TF-523. Además, por precaución se mantiene cerrado la carretera hasta el faro de la Punta de Teno por riesgo de desprendimientos, aunque hasta ahora no se producido ninguno. También está cortada la entrada al Puerto de la Cruz por la vía de Martiánez, justo antes del túnel del mismo nombre, por la cascada que suele formarse en dicho enclave. En el ámbito del Parque Nacional del Teide la altura media de la nieve en la calzada ronda los cinco o seis centímetros. Pero debajo de la nieve hay gran cantidad de placas de hielo, que pueden resultar muy peligrosas para la conducción. El director insular de Carreteras advierte a los ciudadanos poco colaboradores que, por ese motivo, no se puede acceder a Las Cañadas si no es con vehículos con cadenas.