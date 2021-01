El ministro de Consumo ha puesto en su punto de mira a las casas de apuestas y a la obesidad infantil, motivo por lo que hace unos días visitó en Barcelona la Fundación Gasol, que lucha contra el sobrepeso en los niños, y se reunió con Ada Colau, quien anunció una nueva limitación a los locales de juego. Además, también anuncia que en el presupuesto de 2022 se incluirá la bajada de impuestos para productos de higiene femenina.

Los estudios coinciden en que la obesidad infantil está ligada a la clase social, ¿cuáles son los planes de su ministerio para revertir esta situación?

Sí, la tasa de obesidad infantil es el doble en los hogares más pobres y es un dato escalofriante porque está ligado a una esperanza de vida más pequeña. Es un fenómeno complejo y por eso en el Ministerio tenemos un plan que incorpora desde el etiquetado frontal de los alimentos, [el sistema Nutriscore que identifica con cinco colores los alimentos en función de si son saludables o no], la prohibición de la publicidad infantil de productos no saludables; los incentivos fiscales y las campañas de concienciación.

En 2018 ya se anunció la puesta en marcha del etiquetado por colores Nutriscore, y aún no se ha implantado, ¿por qué?, ¿hay reticencias de la industria?

Es obvio que la industria que depende de productos con azúcares y otros no está de acuerdo en que se tomen medidas. Pero tenemos un compromiso con la salud pública, por lo que en 2021 se implantará. No es el etiquetado perfecto, pero es un paso de gigante porque ahora mismo no hay nada

¿Será una implantación progresiva o a partir de una fecha?

Una de las deficiencias de Nutriscore es que no es obligatorio para las empresas pero esperamos que la industria se incorpore de forma masiva desde el principio, porque las que no lo hagan estarán dejando sobre sí una mancha de sospecha . Y nosotros vamos a hacer mucha pedagogía sobre la población para que sepa usarlo.

La industria también rechaza que se suban los impuestos a las bebidas azucaradas, subir el precio de una lata unos céntimos, ¿realmente es disuasorio?

La prueba piloto que se hizo en Cataluña y la evidencia internacional demuestra que funciona, porque abre el debate y señala a la gente donde están los problemas. Por supuesto es un primer paso en la fiscalidad, vamos a comprobar los resultados y vamos a seguir avanzando.

¿Cuándo se prohibirá la publicidad infantil de los productos más insanos?

Esto requiere que el etiquetado frontal esté en vigor y será inmediato, el año que viene. El etiquetado será una guía para poder hacer lo demás. Ahora hay un código de autorregulación de la publicidad que se incumple, por eso tenemos que cambiar el modelo.

En Barcelona usted pidió la ampliación de los servicios públicos de salud bucodental, una promesa incluida en el acuerdo de coalición, ¿cuándo se llevará a cabo?

Los presupuestos para 2021 ya incorporan una pequeña partida. Una vez que hemos visto que clínicas privadas han quebrado y dejado en la estacada a mucha gente que se ha quedado con la deuda de servicios no satisfechos, tenemos claro que es segmento de la salud que debe ser incorporado al sistema público. Es un compromiso para toda la legislatura, que espero que se cumpla lo antes posible.

En cuanto al juego online, que es el que depende del Gobierno, una vez limitada la publicidad por real decreto, ¿qué nuevos pasos piensa dar?

Aún queda mucho por hacer en pro del juego seguro y responsable. Sabemos que en ocasiones hay que regular de forma estricta, como hemos hecho con la publicidad, pero somos más partidarios de la educación y de hacer pedagogía para prevenir el consumo compulsivo y explicar a la gente los riesgos y la verdadera naturaleza de la actividad. Esto tiene que ver con también con el diseño de las ciudades porque si hay más casas de apuestas que parques, damos el mensaje de que la gente tiene que divertirse en esos espacios donde hay un consumo no saludable. Tenemos que cambiar eso con colaboración con las administraciones públicas.

¿No es contradictorio que se prohíba la publicidad de operadores online y no de la lotería?

No es lo mismo el bingo o las apuestas que la lotería de navidad. El problema del juego compulsivo se da cuando en el momento de la compra sabes si has ganado o has perdido. Cuando el premio es diferido, los mecanismos psicológicos no son tan peligrosos.

¿Se reforzarán los controles para impedir que los menores puedan jugar?

Estamos muy preocupados porque las encuestas señalan que hay un porcentaje muy importante de menores que han jugado alguna vez. Y esto es ilegal. En el ámbito del juego online, los requisitos son enormes para comprobar la identidad de quien está apostando. En el ámbito presencial, desgraciadamente, hay situaciones de mayor vulnerabilidad, como salones de juego con una sola persona, que no se siente muchas veces legitimada para hacer de policía. Por eso, el control de acceso es fundamental que se refuerce, es algo que estamos trabajando con las autonomías, que son las competentes.

¿Habrá algún cambio en la regulación de los videojuegos?

Los videojuegos son un sector muy boyante, mueve más dinero que la industria del cine. Y nos preocupa una especie de tragaperras que hay dentro de los videojuegos, donde se apuesta para mejorar en el juego y los padres no conscientes de que se normaliza un consumo compulsivo. Hay una ausencia de regulación notable, pero algunos países están empezando a prohibirlo o regularlo y en España queremos garantizar que ningún menor pueda hacer uso.

¿Por qué los presupuestos no incluyen la bajada del IVA de los productos de higiene femenina que apoyan PSOE y Podemos?

Esta medida estaba incorporada en el borrador de los presupuestos del año anterior, pero en las negociaciones dentro del Gobierno no ha podido avanzar. Yo particularmente defiendo que todos los productos de higiene femenina son de primera necesidad y deberían tener un IVA más reducido. Trabajaremos para que así sea en los próximos presupuestos, los del 2022.