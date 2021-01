El catedrático de Física Aplicada la Universidad de La Laguna Ricardo Guerrero opina que ahora es el momento en que hay que tomar las decisiones correctas para el futuro de la energía en Canarias en los próximos 50 años, y apostar porque cada canario produzca y almacene la mayor cantidad de energía posible a través del autoconsumo.

Ricardo Guerrero, que es el director del máster en Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, se ha referido a este asunto en el artículo que ha publicado en la revista Power & Energy titulado Back in the Race: Achieving 100% Renewable Energy in the Canary Islands, informa el centro docente en una nota.

En este artículo el autor describe "la desafortunada historia" de las energías renovables en Canarias desde la aprobación del primer Plan Energético de Canarias, sujeta "a algunos altos y muchos bajos, principalmente debido a una falta clara de planificación efectiva a largo plazo, así como una confluencia de intereses que no han sido adecuadamente encauzados en favor del interés general".

El autor también hace un repaso de las diferentes fuentes de energía renovable disponibles en Canarias, ordenándolas en función de su capacidad en contribuir al objetivo de lograr el 100% renovable en el menor plazo posible y respetando el medioambiente terrestre y marino.

"Es evidente que la energía renovable por la que hay que aportar en Canarias es la fotovoltaica, y priorizando colocarla sobre los casi 200 kilómetros cuadrados de edificaciones que tenemos ociosas, lo que aportaría el grueso de nuestra demanda energética y causaría un nulo impacto medioambiental", explica.

El catedrático señala que en el momento actual se ha producido una conjunción de factores como nunca se había dado antes, ya que la Unión Europea ha construido toda la regulación necesaria para lograr la descarbonización antes de 2050, la producción de energía eléctrica con fotovoltaica es la más barata de todas las que existen y lo va a seguir siendo en el futuro, el almacenamiento con baterías y con hidrógeno está reduciendo su coste incluso a mayor velocidad que como lo hizo la fotovoltaica.

"Y disponemos de mucho dinero, tanto a nivel particular porque durante estos meses de pandemia las tasas de ahorro ciudadanas se han disparado, como porque las instituciones públicas han decidido aportar por las renovables para reactivar la economía cuando empecemos a inmunizarnos del coronavirus y para que Europa sea independiente energéticamente de países que nos chantajean", añade.

Considera que las empresas energéticas tradicionales deben pasar de proveer energía a proveer seguridad energética, de forma que garanticen que "siempre nos funcionará el interruptor de la luz".

También es necesario crear empresas en Canarias para respaldar la transición energética más allá de lo que son las simples instaladoras y dotándolas de una gran capacidad tecnológica.

En este sentido las universidades canarias deben aportar su capacidad para desarrollar empresas spin-off y nutrirlas con profesionales cualificados porque "este esquema es el que nos traerá más riqueza y puestos de trabajo".

La revista Power & Energy pertenece a la IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), la organización técnica profesional más grande del mundo dedicada al avance de la tecnología, con sede en New Jersey, Estados Unidos.