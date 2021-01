Si algo refleja que este último mes de diciembre ha sido uno de los más duros de toda la pandemia son los datos de fallecimientos. Desde el 1 hasta el 31 de diciembre murieron en Canarias más de 74 personas a consecuencia de las complicaciones asociadas a la Covid-19, aunque el dato concreto es desconocido por los retrasos en notificación por los días festivos. Esto supone el 17% de todos los fallecidos por coronavirus en las Islas y supera, por primera vez, el que se había convertido en el mes con más fallecimientos en Canarias, abril, justo mientras se aplanaba la primera ola de contagios.

Enero no augura un cambio de tendencia. El día de ayer resultó ser un nuevo día de luto para el Archipiélago al sumar nueve fallecidos por esta patología, todos en Tenerife. No obstante, dos de ellos sucedieron entre el 18 y el 19 de diciembre en Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz, que no los había notificado a la Consejería de Sanidad hasta el momento. Los fallecidos han sido cuatro mujeres y cinco hombres, de edades comprendidas entre los 71 y 91 años y todos ellos en Tenerife. Uno de los fallecidos está asociado al brote de la residencia Cataleya, otro al brote de la residencia San Pancracio y cinco están vinculados al brote de Hospiten Bellevue.

El 60% en cuatro ciudades.

Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas y Arrecife acumularon ayer el 60% de los casos constatados en toda Canarias. Según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, Santa Cruz acumuló 54 casos nuevos, Las Palmas de Gran Canaria 49, La Laguna 24 y Arrecife 20. Estas cuatro ciudades están, además, entre las que tienen mayores incidencias de coronavirus en los últimos días. Es el caso de Santa Cruz de Tenerife que ya suma 184,7 casos por 100.000 habitantes en siete días, siendo la incidencia acumulada más alta de toda Canarias, incluso por encima de la de los pequeños municipios que, con pocos casos, suelen incrementar su incidencia rápidamente. También es el caso de Arrecife, que finalmente ha aumentado su incidencia hasta 184,16 casos por 100.000 habitantes. Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, se encuentran por su parte en 122 y 123 casos por 100.000 habitantes respectivamente.

La mayoría de casos en Tenerife.

Por islas, Tenerife sumó 110 casos nuevos y tiene 5.146 casos activos; Gran Canaria suma 72 casos y 1.441 activos. Lanzarote suma 23 nuevos casos y 182 activos; Fuerteventura suma seis nuevos casos y cuenta con 63 activos. La Palma registra un nuevo caso, por lo que sus activos ascienden a 39; La Gomera registra cuatro nuevos casos, con lo que tiene 20 activos. Por su parte, El Hierro suma 13 nuevos casos, que se corresponden con la incorporación al registro estadístico de los ya informados en el centro sociosanitario de Echedo, sus acumulados se sitúan en 97 casos y 23 activos. A los datos acumulados por islas habría que sumar un caso sin referenciar.

Reyes seguros.

La Consejería de Sanidad recordó a la población la necesidad de extremar las precauciones y el deber de cumplir las medidas vigentes durante la preparación y celebración del día de Reyes, para minimizar los efectos que el aumento de la movilidad y la frecuencia de los encuentros familiares y sociales propios de estos días pueda tener en la propagación del virus causante de la enfermedad Covid-19. En la isla de Tenerife, con Nivel de alerta 3 (semáforo rojo) y medidas específicas prorrogadas por Acuerdo de Gobierno hasta el 10 de enero los encuentros sociales y familiares serán solo entre los convivientes, si bien para hoy, Día de Reyes, no se superará el número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes. Además, se mantiene vigente el toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas.