'Super Mario' no ha podido hacer frente a las rachas de viento que han empezado a azotar a la isla de La Palma este lunes. El protagonista de los videojuegos de Nintendo no ha podido saltar esta vez sobre el lugar en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma lo había colocado para evitar una caída y ha sido derrotado. Aunque lo más probable es que no haya sido un 'Game Over' y que sea repuesto en cuanto amainen las condiciones meteorológicas.

La imagen principal de la empresa desarrolladora Nintendo ocupaba la rotonda situada al final de la céntrica Calle Real (O’Daly) después de que el Ayuntamiento hubiera sustituido las bolas de años atrás por este ‘Súper Mario’ de color violeta que luce una estrella en su mano derecha como motivo principal de la decoración navideña.