Alquilar un piso no es fácil, y menos en los tiempos que corren, porque los propietarios quieren asegurarse a toda costa que los inquilinos pueden garantizar el pago cada mes. Ahora bien, uno no esperaría que, a pesar de cumplir todos los requisitos, se le negara el acceder a una vivienda; y mucho menos por tus orígenes. Esto es precisamente lo que parece que le ha sucedido a Randa, una joven española de origen marroquí que ha comprobado en primera persona cómo la xenofobia se interponía a la hora de finalizar un contrato de alquiler.

RANDA +apellidos super árabes y me dice : Pero eres 'marruki' y le digo, sí de origen, pe...+AH NO NO NO!!! Si eres árabe no te alquilo el piso, además ya no me creo que seas médico¿ donde están los papeles? Le enseñé el título,el DNI y absolutamente todo, de buenas y educada. — Rwalk-ing away ✨ (@RandiLinter) 12 de diciembre de 2020

A pesar de haber sido un COMPLETO ANIMAL RETRÓGRADO Y MALA PEESONA. No quería ni siquiera seguir hablando conmigo. Yo soy española, y jamás me he sentido de otra manera. Sé que todo el mundo piensa que es algo que puede pasar. Pero realmente me ha parecido surrealista. — Rwalk-ing away ✨ (@RandiLinter) 12 de diciembre de 2020

"Soy de origen árabe. Nací hace 24 años En España, por cierto) y nunca en mi vida me había ocurrido lo siguiente: He ido a alquilar un piso... ¿A qué te dedicas? Soy médico. Ahhh!!!! Genial, perfecto qué maravilla, bueno pues rellenamos el contrato y entonces lee...". Así comienza la denuncia que ha realizado Randa en las redes sociales.

"Randa. Apellidos super árabes y me dice: Pero eres 'marruki' y le digo, sí de origen, pe...+Ah no no no!!! Si eres árabe no te alquilo el piso, además ya no me creo que seas médico¿ donde están los papeles? Le enseñé el título,el DNI y absolutamente todo, de buenas y educada", continúa explicando en su hilo de Twitter.

Esta médico, además, cuenta que el arrendador incluso le dice que no quiere hablar más con ella: "A pesar de haber sido un completo animal retrógrado y mala persona. No quería ni siquiera seguir hablando conmigo. Yo soy española, y jamás me he sentido de otra manera. Sé que todo el mundo piensa que es algo que puede pasar. Pero realmente me ha parecido surrealista" finaliza.

Afortunadamente, no todas son malas noticias y discriminación. La joven encontró piso al día siguiente y el casero no le dio importancia a sus apellidos e, incluso, se comprometió a comprarle un "escritorio y su silla" para estudiar cómoda: "Mi madre está súper contenta y me ha dicho -entre lágrimas- que la gente no es igual", concluye.

Como era de esperar, su historia ha generado múltiples reacciones en la red social, con miles de usuarios comentando sobre su situación.

Lo que te ha pasado a ti y a otras muchas personas tiene una solución: crear una Agencia Estatal de Alquiler, por la que sea obligatorio que pasen los propietarios que deseen alquilar y que sea la que se encargue de tratar con los inquilinos. Además de regular los precios. — Telera (@jalapuente57) 13 de diciembre de 2020

Seas del origen que seas, del país que seas, esa persona no tiene derecho a tratar A NADIE, de esa manera despectiva. Y bueno chapo por ti y tú educación ante semejante persona. ❤️ — LilyPoop⚽ (@LidiaSiempreBlu) 12 de diciembre de 2020

Hola Randa! Ponte en contacto con SOS Racismo, pueden ayudarte y asesorarte desde el Servicio de Atención y Denuncia (SAID). Hago prácticas allí y han lidiado con casos similares. Esto es denunciable. — Brenda 💫 (@lovelessbrenda_) 13 de diciembre de 2020