Los farmacéuticos de Canarias van a participar en un proyecto piloto a nivel estatal para favorecer su actualización de conocimientos y formación cada cuatro años. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván, explica que la iniciativa, denominada “recertificación”, tiene como objetivo que los profesionales informen con carácter periódico a su órgano colegial sobre la formación continuada de la que se han beneficiado, así como de las experiencias acumuladas en la actividad cotidiana. Esta medida, que con posterioridad se prevé aplicar en todo el país, persigue que los colegiados renueven su capacidad de respuesta a la sociedad. En algunos casos, los mismos terminaron su formación académica hace 25, 30 o 35 años y la realidad se ha transformado de forma considerable en ese tiempo. Aclara Galván que, aunque se acabara la carrera hace una década, en estos últimos años la evolución científica ha sido muy rápida.

Y esta no es la única iniciativa piloto de la que los farmacéuticos de la región van a formar parte a partir del 2021, según el presidente del Colegio de Santa Cruz de Tenerife. La otra consiste en establecer una base de datos con información sanitaria y farmacológica de aquellos ciudadanos que, de forma voluntaria, quieran sumarse, con el objetivo de que en cualquier punto de la Comunidad Autónoma (y del país, en el futuro) al que se desplacen cuenten con los elementos claves para conocer su estado de salud. De esa manera, los farmacéuticos podrán hacerle un seguimiento y control de su medicación, resalta Galván.

Ambas experiencias forman parte de todo un conjunto de actuaciones por las que los propietarios de farmacias se involucran para dar un servicio más amplio a los ciudadanos y clientes. Galván recuerda que hace varios años que se trabaja en impulsar un incremento de prestaciones en dichos establecimientos, pero que los ofrecimientos de colaboración se han multiplicado en el último año.

En su opinión, es importante que las autoridades tomen conciencia de que las farmacias pueden valorarse como una red de espacios desde donde prestar una mejor atención a la población. Aclara que en España existen unas 22.100 farmacias. En todo el Archipiélago se contabilizan unos 770 establecimientos, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife suman 389. En esa línea, el representante de los farmacéuticos recuerda que en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro existen poco más de 100 centros de salud y consultorios. Es decir, que hay casi cuatro veces más farmacias que recursos sanitarios públicos de Atención Primaria.

Detección precoz

Y otra de las intervenciones que el Colegio de Farmacéuticos intentará llevar a cabo en los próximos meses pasa por la recogida de muestras para la detección precoz del cáncer de colon, una enfermedad donde los cribados a tiempo son muy importantes.

Recuerda Galván que este tipo de pruebas, muchas veces, no llegan a la mayoría de los ciudadanos de las Islas no capitalinas ni a algunos pueblos aislados o barrios de las periferias de las grandes ciudades.

En otro ámbito, la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias aprobó una proposición no de ley (PNL) para instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo para que en las farmacias de las islas se pueda llevar un control y seguimiento para que los ciudadanos se pongan la segunda dosis de la vacuna del covid-19. Resalta Manuel Ángel Galván que esa práctica resulta sencilla en una residencia geriátrica, por ejemplo, donde todos los potenciales beneficiarios están controlados en un mismo edificio, pero no lo es tanto cuando la población vulnerable reside en viviendas particulares.

En la misma línea de lucha contra la actual pandemia, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife señala que, también a nivel nacional, se ha hecho un ofrecimiento a las administraciones para desarrollar una campaña informativa que neutralice el efecto pernicioso de los bulos en las redes sociales que siembran dudas sobre la mencionada vacuna contra el Covid-19.

Explica que, hasta ahora, en todo el país han fallecido 83 médicos, 22 farmacéuticos y nueve enfermeros a causa de la mencionada patología, sin olvidar a las decenas de miles de ciudadanos que han muerto por la misma causa. Para Galván no se entiende que, después de todo ese sacrificio, haya personas en numerosos lugares que no atiendan las recomendaciones sanitarias para prevenir los contagios masivos en diferentes ámbitos.

“Satisfechos de que no se interrumpiera nuestra actividad”

Manuel Ángel Galván hace balance del complejo año 2020 desde el punto de vista sanitario y económico. “Nosotros estamos satisfechos con que el servicio de las farmacias no se interrumpiera en ningún momento”, ni siquiera cuando no había medios ni suministros en otros ámbitos y “el descontrol era casi absoluto”, señala Galván, quien añade que “el sector fue previsor y, con tiempo, aumentó las reservas de medicamentos en las cooperativas de distribución”. Un factor clave del posicionamiento de los farmacéuticos en las Islas fue su interés, desde el comienzo de la pandemia para ver qué era lo que ocurría. Por ese motivo, cuando se produjo el primer positivo de España, que se detectó en La Gomera, acudieron hasta dicha isla integrantes del Colegio para informarse con médicos, enfermeros y con la propia farmacéutica de Hermigua, el municipio donde se alojaba el alemán infectado. A partir de entonces, intentaron adelantarse en la adopción de medidas, adquisición de productos básicos y aplicación de protocolos. Así, dichos profesionales fueron de los primeros en encargar las mamparas de metacrilato que separan al cliente del personal de sus establecimientos. O, por ejemplo, cuando se registró el brote en el hotel H10 Costa Adeje, en el Sur de Tenerife, no había mascarillas suficientes y se trajeron desde La Gomera, donde ya las farmacias habían hecho acopio para afrontar la demanda, según Galván. Y otra medida clave fue la propuesta a la Consejería de Sanidad para que la renovación de la medicación se pudiera efectuar de forma automática, sin que los pacientes que necesitaban ese trámite tuvieran que acudir de forma presencial a sus centros de salud, sino que iban de directamente a las farmacias. Con ese procedimiento, los médicos disponen de más tiempo para atender a la población que realmente necesitaba atención urgente.