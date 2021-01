Santa Cruz de Tenerife vivió la noche de fin de año más tranquila que se recuerda en décadas. Tenerife acató las duras restricciones vigentes por la pandemia del coronavirus y se recogió en casa para recibir el año 2021 sin incidentes graves y con la tranquilidad que impone el toque de queda. En la capital, los agentes municipales cerraron la jornada de trabajo nocturno con poco más de una veintena de denuncias por infracciones leves y un único detenido por un caso de violencia de género en el barrio de Ofra. En La Laguna se registraron más del doble de sanciones e incumplimientos.

EL DÍA acompañó a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, y a su Unidad de Intervención (Unipol) durante el dispositivo especial desplegado en las horas claves de la última noche del año. El mayoritario respeto de la ciudadanía y de las empresas chicharreras facilitó mucho la labor a los agentes, que reconocieron estar ante el fin de año más relajado y atípico de su trayectoria profesional. La noche de un sábado de los de antes habría dado muchísimo más trabajo que esta inusual despedida de 2020.

En torno a las 22:00 horas, en la sede central de la Policía Local chicharrera, en la céntrica avenida 3 de Mayo, se comenzó a organizar el dispositivo de la noche que comenzó en 2020 y que se despidió ya en 2021. El oficial al mando se encargó de distribuir el trabajo entre las once patrullas que estaban activas y les marcó los principales objetivos de una noche tradicionalmente plagada de incidencias relacionadas con el ocio nocturno y el consumo de alcohol y otras drogas.

Llamadas de los ciudadanos

En la Sala de Comunicaciones se acordaron también las directrices de atención de las llamadas de ciudadanos. Al margen de los posibles casos graves, que se atienden de forma inmediata, la prioridad marcada era ocuparse de las incidencias que generaran más de dos avisos distintos. También se acordó que a cada intervención acudieran siempre dos patrullas, formadas por un grupo de cuatro agentes.

La primera salida de la noche se centró en el entorno de la plaza de España, donde había personas concentradas para disfrutar de la exhibición de fuegos artificiales y algunas terrazas con demasiada gente ya pasadas las 23:20 horas. Los agentes, con la colaboración de los negocios que aún tenían clientela en las mesas, desalojaron todas las terrazas en apenas unos minutos. La gente aceptó que ya tocaba marcharse, aunque a algunos turistas rusos sí les costó un poco más entender que en Tenerife, en estos momentos, los bares y restaurantes deben cerrar a las 23:00 horas.

Menos gente de lo esperado

Pese a que se esperaba una mayor concentración de gente en la plaza de España y en otros puntos donde estaban previstos los espectáculos de fuegos artificiales, la exhibición pirotécnica junto al Cabildo de Tenerife apenas concentró a entre 120 y 150 personas, la mayoría turistas y personas que habían tenido que levantarse de las terrazas para dar cumplimiento al horario de cierre.

Tras el cambio de año y la cercanía de la hora del toque de queda, fijado a la una de la mañana en esta fecha especial, el tráfico era intenso en algunas vías claves para la movilidad capitalina, como La Salle. En torno a la 1:15 horas aún se veían vehículos rezagados por las calles de Santa Cruz y los agentes municipales comenzaron a montar controles de seguridad en zonas como La Vuelta de los Pájaros. Hasta allí se acercó la concejala de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Accesibilidad, Promoción Económica, Turismo y Comercio, Evelyn Alonso, quien quiso saludar y felicitar el nuevo año a los agentes que lo recibieron trabajando.

En este Dispositivo Estático de Control de La Vuelta de los Pájaros, los agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Local (Unipol) registraron un total de siete infracciones, dos por tenencia de drogas y cinco más por no respetar las vigentes normas de prevención de contagios de Covid-19.

Rondas habituales

La noche continuó con las rondas habituales por lugares y negocios que han dado problemas por concentraciones de personas o incumplimiento de horarios en el pasado, pero no se registraron incidentes dignos de mención. Las llamadas a la Sala de Comunicaciones de la Policía Local se limitaban prácticamente a las típicas quejas por algún escándalo o música demasiado alta. A los agentes municipales les tocó, en esta atípica despedida de año, recordar más de una vez la necesidad de bajar el volumen de la música para no alterar el descanso de los vecinos que ya no seguían de fiesta. En total acudieron a una veintena de avisos por ruidos y fiestas en domicilios particulares.

La Unidad Operativa de la Policía Local y la Unipol de este mismo cuerpo se distribuyeron por las distintas zonas y servicios de vigilancia para velar por el respeto de la actual normativa anti Covid-19 y se encontraron con un mayoritario respeto a las indicaciones de las autoridades en una noche suave que nada tuvo que ver con otros 31 de diciembre.

Avenida Reyes Católicos

Los agentes locales realizaron durante la guardia nocturna tres grandes controles de seguridad, uno de ellos en el acceso a la ciudad por la zona de la avenida Reyes Católicos, en colaboración con la Policía Nacional. En este punto del municipio se levantaron ocho actas por diversos motivos, cinco de ellos relativos a incumplimientos de las restricciones que impone la pandemia.

En el barrio de Añaza, la Unidad de Intervención de la Policía Local acudió ante un requerimiento por la concentración de varias personas en la calle cuando ya estaba vigente el toque de queda. Como resultado de esa actuación se levantaron cinco actas y se identificó a varios de los participantes en esta reunión ilegal.

En el distrito Suroeste, concretamente en la avenida de Los Majuelos, se montó otro control importante, aunque en esta zona no se detectaron infracciones entre los conductores que recibieron el alto por parte de los agentes. Toda una muestra de responsabilidad ciudadana en una noche proclive a los excesos.

Durante gran parte de la noche los agentes de Santa Cruz de Tenerife dedicaron el tiempo a revisar el cumplimiento estricto de las condiciones establecidas para las empresas de restauración y de hostelería. Más allá de pequeños retrasos en el cierre de algunas terrazas, la colaboración empresarial fue ejemplar. Además, la Policía Local ofreció cobertura complementaria de seguridad para las pequeñas exhibiciones pirotécnicas realizadas en los cinco distritos del municipio, que también transcurrieron sin incidentes de importancia.

En Ofra, la Policía Local realizó la única detención de la noche: un varón acusado de un presunto caso de violencia de género. Los agentes se encargaron también de las primeras asistencias a la víctima y de solicitar la presencia de recursos sanitarios para su posterior traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Colaboró en este servicio la Policía Nacional y se activó el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA). Fue el incidente más grave de un final de año que en Tenerife se vivió con mucha calma.

Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife vivieron la Nochevieja más atípica y tranquila de sus trayectorias profesionales, como se ve en las imágenes.