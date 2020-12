La voz de Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, sonaba temblorosa y su mirada estaba llorosa en los instantes previos a que Doria Anatolia Ramos, de 84 años, se convirtiera en la primera canaria en recibir la vacuna de Pfizer. “Ya esta mañana me ha costado mucho ver el instante en el que se vacunaba la primera persona en este país (Araceli Hidalgo, de 96 años, en Guadalajara) porque es un día histórico y francamente emocionante”, ha destacado el jefe de Epidemiología de Canarias en relación a la secuencia que se vivió en la sobremesa de ayer en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores de La Laguna.

Un día de emociones fuertes

“Me emociona profundamente llegar a este instante porque lo hemos pasado mal durante muchos meses”, ha incidido el experto justo antes de subrayar que “la vacuna es el único producto que nos va a permitir modular este drama”, repitió mientras una cámara enfocaba los sillones vacíos en los que se iban a sentar Doria Anatolia y la enfermera que le iba a suministrar la primera dosis de Pfizer”. El epidemiólogo fue rotundo cuando expuso que, a pesar de este momento histórico, no hay que perder la “calma, mantener la prudencia y tener mucha paciencia”, ha enumerado sin perder de vista que “queda mucho camino por recorrer, pero estamos cerca del final”.

“Hay que tener calma porque este no es el adiós a la pandemia, no perder la paciencia porque tenemos que recorrer mucho camino y conservar la prudencia porque podemos bajar la guardia creyendo que esto se va a solucionar de inmediato”, ha remarcado durante su intervención en un programa especial de la Televisión Canaria (RTVC) en el que ha incidido mucho en el hecho de que las primeras actuaciones hay que realizarlas en los centros de mayores. “Los más vulnerables y todas las personas que están expuestas a un riesgo serán las primeras en vacunarse. Tenemos una deuda contraída con nuestros mayores y debemos eliminar pronto la cara más amarga de esta pandemia”, ha avanzado sobre un plan de vacunación que los próximos meses movilizará a 150 enfermeros en el Archipiélago. “El peor efecto secundario posible sería no ponerse la vacuna”, ha recomendado.

Amós García ha repetido en varias ocasiones que este momento no puede modificar una realidad que aún es compleja. “No podemos bajar la guardia, estamos cerca del final”.

Otras vacunas

El presidente de la Asociación Española de Vacunología ha indicado que debido a las “complejidades logísticas” que genera la vacuna de Pfizer su suministro se debe “reducir a unos ámbitos muy concretos”, aunque ha valorado el hecho de que en poco tiempo ya se pueda contar con la propuesta de Moderna y, un poco más adelante, con la que se está desarrollando en España, de la que dijo que “tiene buena pinta”.

“Investigar en España está asociado a tener que estar llorando constantemente porque las vías de financiación son pocas en relación a otros países que tenemos a nuestro alrededor, pero el trabajo que están desarrollando los compañeros es bueno y obtendrá unos resultados magníficos”, dijo.

108 contagios y tres fallecidos

Sanidad ha informado que en las últimas 24 horas se han registrado 108 nuevos contagios y tres fallecidos en el Archipiélago. Esto supone que Canarias ya acumula 26.135 positivos desde el inicio de la crisis sanitaria. Tenerife, de nuevo, se convirtió en la Isla con más casos al contabilizarse 70 y, además, en ella se certificaron las tres defunciones, dos hombres y una mujer de 75 y 76 años. Gran Canaria, con 33 casos, Lanzarote (2), La Palma (2) y El Hierro (1) fueron las Islas en las que se han registrado contagios en el último día. Teniendo en cuenta los datos que aparecen en el parte dominical, Tenerife, con 12.756 positivos, aparece por delante de Gran Canaria (10.318), Lanzarote (1.539), Fuerteventura (985), La Palma (281), La Gomera (181) y El Hierro (75). Sanidad, en la misma línea que expusieron ayer Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, y Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, recomienda máximo control para los festejos de esta semana.