Doria Anatolia Ramos, de 84 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra la Covid-19 en Tenerife. Ramos reside en el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores y es de las que más autonomía tiene del centro. "No estoy nerviosa, me he vacunado muchas veces", aseguró Doria, quien añadió que "quiero seguir trabajando, haciendo croché, leyendo y no haciendo daño a nadie".

Tras recibir la vacuna este mediodía de domingo, Doria explicó que lo que más le apetece es ir a casa de su familia y comer unas "papitas arrugadas".