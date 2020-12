La pandemia ha provocado que durante este último año las vacunas infantiles hayan empezado a escasear en algunos centros de salud. Nunca faltan todas a la vez. A veces la que tiene un problema de suministro es la de la varicela, la semana siguiente las neveras están totalmente vacías de la hexavalente –que protege de seis patologías diferentes– y en otras es imposible vacunar de neumococo a ningún niño durante al menos una semana. Este desabastecimiento puntual está sucediendo de manera aleatoria en algunos centros de salud de las islas, lo que ha impedido a los sanitarios cuadrar adecuadamente las agendas de vacunación y ha provocado que algunos niños hayan vuelto a casa sin su vacuna correspondiente puesta.

Y aunque “ningún niño se queda sin vacunar en su tiempo por este motivo”, como asegura la Consejería de Sanidad, esta distribución a cuentagotas ha generado malestar entre los padres y los trabajadores de los centros de salud, especialmente las enfermeras de pediatría, que deben hacer un verdadero encaje de bolillos para lograr que todos los niños estén vacunados. Porque no es que falten vacunas en la comunidad autónoma, hay suficientes en los depósitos centrales ubicados en las islas capitalinas, pero la empresa externa encargada de la distribución no satisface las demandas de los centros de salud en el momento en el que son necesarias. “Cuando hacemos un pedido urgente pueden tardar hasta una semana en llegar”, cuenta la enfermeda de Atención Primaria, Susana Cantero, que lamenta que esta situación se venga produciendo desde hace ya casi un año.

La situación se puso en conocimiento de la Administración desde el pasado mes de abril, cuando en plena pandemia y a consecuencia de ella, se advirtió de que las vacunas no se estaban repartiendo de manera correcta entre los centros de salud, llegando muchos de ellos a estar desabastecidos durante el primer estado de alarma y a no poder vacunar a los infantes de 15 meses. En dicho escrito, remitido por las Sociedades Científicas Canarias a la dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ya se afirmaba en que este problema venía ocurriendo “mucho antes de la instauración de la pandemia”, razón por la cual se habían redactado “reiteradas reclamaciones” a la Consejería de Sanidad. Todas ellas desoídas.

“A niños tan pequeños no se les debería posponer la vacunación”, insiste la enfermera de Atención Primaria y experta en vacunas, que recuerda que el sistema inmune –especialmente de los bebés– está “inmaduro” y que muchos padres optan por no salir a la calle con ellos hasta no disponer de la garantía de una vacuna.

La Administración sanitaria admite que “en algunas ocasiones puede haber alguna falta de vacuna de manera puntual en algún centro de salud debido a varios factores”. La Consejería de Sanidad, de hecho destaca dos posibles circunstancias. Por una parte, se ciñe a los problemas en la distribución por parte de los proveedores, que coincide con la versión de los sanitarios. “Es una mala gestión”, repiten varios trabajadores afectados por esta problemática. Por otro lado, la Consejería de Sanidad asegura que el desabastecimiento puntual también puede ser debido a la demanda de niños que “no cuentan con tarjeta sanitaria” y que, por tanto, no se piden vacunas para ellos. En todo caso, la Administración asegura “responder” a cualquier demanda que se requiera.

Eso sí, según los sanitarios, la falta de suministro ya no se arregla tan rápido como hace unos años. “Tenemos que hacer un pedido puente y luego esperar al menos una semana”, explica Susana Cantero, que señala que en el sistema que se utilizaba previamente simplemente bastaba con pedirla a uno de los responsables de la Dirección de Salud Pública y las vacunas llegaban en un máximo de 48 horas al centro.

En todo caso, la Consejería de Sanidad ya se ha puesto manos a la obra para tratar de “mejorar el sistema de previsión y provisión de vacunas infantiles”. En últimas reuniones con las sociedades científicas, la Dirección de Programas Asistenciales ha asegurado que se buscarán fórmulas nuevas para evitar que se siga perpetuando este problema en la sanidad.