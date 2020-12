El toque de queda y el mal uso de la mascarilla –o la no utilización en absoluto– son las infracciones más frecuentes con las que se están encontrando los cuerpos de seguridad de los municipios tinerfeños. Tras las nuevas restricciones y la llamada del Gobierno de Canarias a un actuación más dura con las personas que eludan las normas, en tan solo tres municipios de la isla se ha pillado a 325 infractores durante el fin de semana.

La Policía Local de diferentes municipios a levantado la mayoría de estas actas de sanción debido a un incumplimiento de la restricción horaria. Cabe recordar que, durante el fin de semana, se redujo a las 22:00 horas. De hecho, desde el inicio de las restricciones en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife se levantaron 71 actas durante el fin de semana, de las cuales 18 han sido por incumplimiento del toque de queda y 18 por no hacer uso de la mascarilla. En muchas ocasiones, la reiteración de esta infracción, e incluso la negativa, acaba generando sanciones por desobediencia a los agentes. Esto supone el 39% de todas las infracciones que se registraron durante la semana.

En total, los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife instruyeron, durante la última semana, un total de 194 propuestas de sanción por las infracciones de la normativa actual. En cuanto al incumplimiento de la distancia de seguridad en los locales, de lunes a viernes se contabilizaron sólo 3 casos, y se doblaron el fin de semana, alcanzando los 6. Hay que reseñar también que en los últimos dos días hubo un caso de una infracción por un evento no autorizado.

Lo mismo ocurrió en Arona, donde la Policía Local levantó casi medio centenar de actas durante el fin de semana por incumplimiento de la normativa. n concreto, entre el viernes y el domingo fueron un total de 46, la mitad de ellas motivadas por no respetar las restricciones horarias. Así, si 23 actas fueron levantadas por no respetar las restricciones horarias, otra decena lo fue por no utilizar mascarilla, siete por fumar y por el uso de bebidas alcohólicas en espacios públicos y seis a locales por el incumplimiento de diversas normas, como los aforos.

En La Laguna, por otro lado, ha sido más común las infracciones por no llevar la mascarilla, que han ascendido a 39 de las 85 propuestas de denuncia. En la última semana se han sumado un total de 26 sanciones por incumplirse el toque de queda.