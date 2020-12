Más de un año después la investigación canaria del mar ha podido zarpar de nuevo. 20 meses han pasado desde que los científicos que se dedican en toda Canarias a recoger distintas muestras del medio marino alrededor del Archipiélago se subieran a un buque para actualizar las bases de datos en las que han estado trabajando durante décadas. A mediados de noviembre, los investigadores consiguieron retomar su tan ansiada normalidad. Eso sí, no sin antes llegar al colapso de una crisis burocrática y de gestión que llevaba décadas gestándose, atravesar un rescate del organismo que culminará con su adhesión al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y estar obligados a paralizarse por una pandemia mundial.

El buque del Instituto Español de Oceanografía (IEO) Ramón Margalef arribó al puerto de Santa Cruz de Tenerife a mediados de noviembre, preparado para comenzar una de las cuatro campañas oceanográficas que se demorarán hasta principios de enero. Se trata de tres campañas del IEO (Circan20, Raprocan 1118 y Vulcana) y una más de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). En esta ocasión, de manera extraordinaria, la tripulación del barco estará obligada a permanecer el periodo navideño en Canarias para tratar de paliar los daños que ha sufrido la investigación marina en la comunidad autónoma durante el último año y medio.

El buque, además, según el calendario de organización del próximo año, volverá a Canarias tan solo un mes después, a mediados de febrero, para continuar con la recogida de datos vitales del seguimiento de la evolución del cambio climático en Canarias, investigar cómo se desarrollan los ecosistemas marinos tras una erupción volcánica o simplemente ayudar a las pesquerías a conocer en qué estado se encuentra la biodiversidad marina en el Archipiélago.

Ni esta embarcación, ni el Álvarez Alvariño, habían navegado por el océano atlántico desde marzo del 2019. “Fue la última vez que pudimos zarpar”, recuerda el director del Centro Oceanográfico de Tenerife, Pedro Vélez, que afirma que en la campaña siguiente, la de octubre, el barco tuvo que quedarse en el muelle por las adversas condiciones meteorológicas. “Era la primera vez que nos ocurría”, insiste Vélez.

Los problemas, sin embargo, no hacían más que empezar. En febrero, un día antes de comenzar una nueva campaña que permitiría retomar todas las investigaciones en el Archipiélago, el buque oceanográfico seguía aparcado en Vigo. La crisis de gestión del IEO llegó entonces a su punto álgido, a pesar de haber sido advertida casi una década antes. La incapacidad del Instituto para sacar adelante una serie de contratos de combustible, víveres y tripulación para el barco que debía llegar a Canarias provocaron que nunca lo hiciera. Ya en aquel momento, los investigadores asumían que la ciencia canaria del océano no podría retomarse hasta diciembre. Tiempo después, han terminado teniendo la razón.

El Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo el mando del ministro Pedro Duque, trató de retomar rápidamente la actividad gracias a una cesión de gasoil del propio CSIC. Un parche de 96.000 litros que permitió a los investigadores ver una pequeña la luz al final del túnel, pero no duraría mucho. En abril sería la siguiente campaña, pero la pandemia y los cientos de confinamientos estatales que se estaban produciendo a lo largo del globo paralizaron la actividad completamente. Esto obligó a reorganizar todo el calendario de uso y disfrute de estas embarcaciones, pues de ambas dependen todos los centros oceanográficos repartidos por España deben disfrutar anualmente de su tiempo de barco. Afortunadamente, y después del largo periplo de obstáculos al que han estado abocados los investigadores de las Islas, su mayor miedo no se ha cumplido. “No parece que hayamos perdido datos valiosos de la serie temporal, a pesar de no haber podido coger datos en dos campañas”, señala Vélez, que indica que en una de las últimas salidas al océano han descrito datos “muy similares” a los de años previos, lo que significa que entre medio, “no ha habido una varianza significativa”. Se refiere a los datos recabados en una de las campañas de investigación, que trata de dilucidar el ciclo de temperatura de la parte de océano que se encuentra a unos 800 metros de profundidad. “La temperatura ha continuado disminuyendo, como en años previos”, señala el investigador. Estos datos son muy valiosos porque aún se desconoce por qué sucede así mientras la superficie del mar está mucho más caliente.

Gracias a la llegada del Ramón Margalef también ha podido salir al mar el investigador Eugenio Fraile, que en estos días ha estado trabajando en la campaña Vulcana. Este proyecto de investigación trata de determinar cómo ha afectado la erupción del volcán Tagoro en El Hierro en 2011 en cuanto a la distribución de nutrientes y metales que se pueden encontrar ahora, casi diez años después, en sus aguas. Además, bajo este proyecto han podido probar una novedosa técnica que permite medir las emisiones de metano y dióxido de carbono directamente desde la superficie oceánica.

Reactivación del centro

La reactivación de la investigación no solo ha venido motivada con la llegada del buque, desde hace al menos dos meses, el IEO ha recuperado la fuerza que le habían hurtado. “Hemos saldado muchas de las deudas que veníamos arrastrando desde 2013”, explicó Vélez, que señaló que, gracias a la intervención del Ministerio de Ciencia y el CSIC, se han podido ejecutar muchos proyectos que hasta el momento se encontraban paralizados. A todos visos, la integración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se producirá a lo largo del mes enero, aunque “aún no hemos recibido una notificación oficial”. Esta integración, que en su comienzo fue muy debatida e incluso criticada, permitirá al IEO y a otros centros de investigación regados por todo el Estado respirar en cuanto a gestión, dado que el modelo del CSIC es mucho menos restringido en cuanto a gestión burocrática y de proyectos.