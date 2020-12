Más de 800 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que la 'Estrella de Belén' fuera vista por última vez. Y es que ésta no es solo una parte muy importante del Nuevo Testamento sino que también es un fenómeno óptico que brilla en el firmamento en muy pocas ocasiones. Esta noche del lunes 21 de diciembre de 2020 será visible desde Europa y Canarias es uno de los enclaves desde donde se disfrutará de la inusual estampa con mayor claridad.

La Estrella de Belén no es más que la conjunción entre Júpiter y Saturno, un hecho que los expertos no describen como excepcional, pero sí como inusual. Y es que este fenómeno puede ocurrir unas 4 o 5 veces cada 100 años. No obstante, este 2020 la cercanía entre ambos planetas es muy notoria, tanto que ambos alcanzarán la distancia mínima entre ellos.

Tal y como señalan desde el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), durante los últimos meses del presente año Júpiter y Saturno han dominado el cielo nocturno pero ahora que sus posiciones se acercan al ocaso, terminarán por ofrecer un espectáculo final: la Gran Conjunción, un 'Encuentro de Gigantes'. “La distancia aparente entre Júpiter y Saturno llegará a ser tan pequeña como 1/10 de grado, o lo que es lo mismo, 6 minutos de arco, 1/5 del diámetro promedio del Sol o la Luna”, ha explicado Alfred Rosenberg, astrofísico divulgador del IAC. Y añadió: “De hecho, su distancia será tan pequeña, que podrán ser observados al mismo tiempo a través de un telescopio, distinguiendo las bandas de Júpiter, los anillos de Saturno y algunos de sus satélites. La distancia real entre ambos planetas será, no obstante, aproximadamente, cinco veces mayor que la distancia de la Tierra al Sol”.

Con el fin de facilitar y canalizar las actividades con motivo de este evento, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, en colaboración con Europlanet Society - Spain & Portugal regional Hub, la Sociedad Española de Astronomía, Astronomers Without Borders, The IAU Office for Astronomy Outreach y la Unión Astronómica Internacional (IAU), recoge en su web algunos de los observatorios, astrónomos amateurs y universidades que se han organizado para ofrecer medios, realizar actuaciones, incluida la divulgación, y fomentar la participación en la observación de este fenómeno.

Aquel que se pierda esta oportunidad no volverá a disfrutar del espectáculo hasta 2080.

Consejos de la Federación Astronómica para la observación de Júpiter y Saturno a simple vista

Según recogen en la Federación de Asociaciones Astronómicas, "desde finales de noviembre hasta finales de diciembre de 2020 resulta muy fácil localizar a estos dos planetas gigantes del Sistema Solar. Mirando al atardecer en dirección al suroeste, por donde se ha ocultado el sol por el horizonte, veremos un poco más a la izquierda dos puntos luminosos en el cielo, que destacan sobre el fondo estelar, siendo más brillantes que todas las estrellas visibles al atardecer. Están sobre el horizonte a la distancia aparente que abarca la palma de la mano extendida con el brazo estirado. Hay que asegurarse de localizar un sitio con el horizonte suroeste libre de obstáculos".

Habremos localizado a los dos planetas más grandes del Sistema Solar, Júpiter y Saturno. Pero, ¿cuál de los dos puntos es Júpiter? Esto es también una tarea fácil. Júpiter es el más brillante de los dos. Hasta el 21 de diciembre Júpiter estará aparentemente por debajo de Saturno y a partir del 22 de diciembre le ganará en altura y se quedará por encima de él. El brillo aparente de Júpiter es de -2 magnitudes, mientras que el de Saturno de 0.6, esto significa que Saturno se ve casi 7 veces más débil que su compañero. Además el color también nos ayudará a distinguirlos, Júpiter es de color amarillo pálido, mientras que Saturno es anaranjado. También podremos localizar al planeta Marte que está más alto sobre el horizonte en dirección sureste. Lo veremos de color rojizo con un brillo intermedio entre Júpiter y Saturno, como se muestra en la imagen.

Al ser estos planetas tan brillantes los podremos observar desde plena ciudad, la contaminación lumínica borrará del cielo el resto de estrellas y se mantendrán sólo estas dos. Si tenemos la oportunidad de estar en un sitio más alejado de la ciudad será mejor para observarlos en todo su esplendor, destacando con su brillo por encima del resto de estrellas circundantes. Mientras más cerca vivamos del ecuador terrestre se observarán más altos sobre el horizonte y por tanto los veremos más nítidos, ya que su luz no habrá tenido que atravesar las capas bajas de la atmósfera y no los veremos titilando. En España el mejor lugar para observarlo será en las Islas Canarias y en el sur de la península ibérica, no obstante el fenómeno es visible en toda la península, con la única salvedad de que mientras más al norte nos desplacemos más cerca estarán del horizonte y por tanto más difícil será su observación, bien por obstáculos o por la densidad de las capas bajas de la atmósfera que no dejarán ver con nitidez.

Cómo fotografiar la Estrella de Belén

La Federación de Asociaciones Astronómicas puntualiza que "incluso con un modesto telescopio será posible ver ambos planetas, los anillos de Saturno y los principales satélites de ambos planetas en el mismo campo visual". En este sentido, han elaborado un documento con consejos para localizar a estos dos planetas en el que dicen que solo habrá que mirar "al atardecer en dirección al suroeste, por donde se ha ocultado el sol por el horizonte, veremos un poco más a la izquierda dos puntos luminosos en el cielo, que destacan sobre el fondo estelar, siendo más brillantes que todas las estrellas visibles al atardecer".

Para poder fotografiarlo hay que buscar un lugar "con el horizonte suroeste libre de obstáculos". Además, en este caso no habrá problema con la contaminación lumínica ya que "al ser estos planetas tan brillantes los podremos observar desde plena ciudad, la contaminación lumínica borrará del cielo el resto de estrellas y se mantendrán sólo estas dos".

Según señalan desde la web Xataka Foto, lo primero y fundamental es situar la cámara en un trípode bien estable, apuntar al cielo en la posición adecuada y realizar una exposición correcta. "Lo normal sería poner el ISO al mínimo y el diafragma cerca de su punto dulce, pero tampoco es mala estrategia poner la sensibilidad en el límite que permita la cámara sin perder la calidad y abrir el diafragma al máximo", aclaran.

Respecto al tiempo de exposición, aconsejan tener en cuenta que a partir de 30 segundos (aprox) se empezará a registrar el movimiento de las estrellas en la imagen, así que la exposición debería ser menor si no es esto lo que se desea. "Para estar seguros podemos aplicar la Regla del 500 para fotografía astronómica", apuntan antes de concluir que en cualquier caso, "habría que realizar una larga exposición, quizá usando el modo Bulb, y por supuesto utilizar un disparador remoto para asegurarse de que la cámara no se mueva".