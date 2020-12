La europarlamentaria de Izquierda Unitaria María Eugenia Rodríguez Palop asegura que “hoy sabemos que Hungría y Polonia son dos grandes problemas que tiene la Unión Europea” (UE), no solo en relación a la cuestión migratoria, sino también en cuanto a los derechos de las minorías, en el caso de la población gitana, por ejemplo; o en los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ. Esta profesora de Derecho Constitucional eurodiputada Por Unidas Podemos habló días atrás de la estrategia de Igualdad en la UE en el Parlamento de Canarias, en su condición de miembro de la Comisión de Mujeres, y afirmó que dicho plan de trabajo va a suponer un avance notable respecto a acuerdos anteriores y “es una mirada de género que creo que es muy innovadora”.

Respecto a los valores e índices que existen por países dentro del continente europeo, el Instituto de Estudios de Género de la UE considera que “Europa camina hacia la Igualdad a paso de tortuga y lo dice textualmente”, recalca Rodríguez Palop. Por ejemplo, el índice medio de la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 16 por ciento; un porcentaje que en España es algo menor. En el caso de las pensiones, la diferencia sube al 37 por ciento, “que es la situación que viven nuestras abuelas”. Para la portavoz de Unidas Podemos, esos datos no indican nada bueno. Además, aclara que “las mujeres seguimos ocupando los lugares más precarios del mercado, con menos cotizaciones y, por tanto, con menos pensiones a medio o largo plazo”.

Tareas domésticas y cuidados

En los mencionados informes consta que a nivel continental, la población femenina, por lo general, asume las tareas domésticas y de los cuidados. “Somos las que tienen las jornadas parciales, las que solicitan las excedencias, para el cuidado no solamente de niños y niñas, sino también de dependientes o mayores”, advierte. Desde su punto de vista, “hay un problema que se ha manifestado claramente con la pandemia con los centros de cuidados de larga duración, como son las residencias de mayores”.

Comenta que, en el caso de España, el 86% de quienes ocupan los puestos de trabajo de esos servicios sociales está integrado por mujeres, con actividades que están menos valoradas y con remuneraciones más bajas. Está convencida de que “hemos estado en primera línea en la lucha contra el covid: hemos sido las enfermeras, las cajeras, las limpiadoras y, sin embargo, tenemos reconocidos menos derechos laborales que los varones”. La contribución de Rodríguez Palop a la estrategia de Igualdad ha sido desde la perspectiva del empleo.

En ese nuevo proyecto social se plantean numerosas cuestiones. Desde el punto de vista de la violencia se solicita la ratificación del convenio de Estambul. Además del Reino Unido, hay cinco países que no han firmado dicho acuerdo internacional. Y algunos que lo han rubricado “pero que se quieren bajar, como es el caso de Polonia”. Según dicha profesora universitaria, “se trata del único instrumento que tenemos para acabar con las violencias machistas en la UE”.

“Algunos países están dispuestos a dar un paso atrás con la población femenina y el colectivo LGTBI”

En la nueva estrategia se plantea la necesidad de articular una directiva sobre violencia de género o de incorporar a las afectadas de estas agresiones machistas al estatuto de la víctima. Por parte de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo se ha pedido un pacto continental de cuidados, con el objetivo de que exista un protocolo de atención a personas vulnerables en cualquier momento de su vida, que sea universal, gratuita, accesible.

Trabajadoras domésticas

Otras batallas se centran, por ejemplo, en que los presupuestos también tengan en cuenta la “perspectiva de género” o la importancia de ratificar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras domésticas, “que no tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro empleado o empleada”, así como el convenio 190 del mencionado organismo, que plantea la necesidad de abordar la violencia y el acoso sexual en el trabajo.

Rodríguez Palop manifiesta que es evidente que países como Hungría o Polonia “van a hacer un intento” por frenar la aprobación de la referida estrategia de Igualdad. Por ejemplo, apunta que “en Polonia se han declarado zona libre de “ideología LGTBIQ” o “las políticas que plantea el Gobierno polaco son abiertamente misóginas y de persecución del colectivo LGTBIQ; Hungría también está en eso, así como Esolvaquia y República Checa”.

Retroceso

Afirma la integrante de Izquierda Unitaria que estos países están dispuestos a dar un paso atrás en los derechos de las mujeres y que tienen una visión negacionista de la violencia de género; niegan que exista a pesar de la cantidad de mujeres asesinadas o dicen aquello de que todas las violencias son iguales; algo que, por cierto, también dice VOX en el Parlamento español a diario”. Rodríguez Palop indica que no todos los partidos de ultraderecha están en la misma posición sobre el asunto de la violencia de género. “Marine Le Pen (Francia), por ejemplo, no diría en este momento que representa una línea misógina en la Unión Europea; o bien partidos que están en Finlandia o Italia”, que tienen planteamientos xenófobos, pero no adoptan posturas de aversión o desconfianza hacia las mujeres, en opinión de la representante de Unidas Podemos.

“Hemos estado en primera línea en la lucha contra el Covid, pero nos reconocen menos derechos”

Otro ejemplo del camino que queda por recorrer está en que a nivel europeo no existen datos conjuntos sobre violencia de género, ni de situaciones leves, graves, homicidios o asesinatos, “porque las administraciones y los estados no ofrecen información ni la aportan de manera adecuada”, manifiesta la eurodiputada de Izquierda Unitaria. Esa situación se da por varias razones. En algunos casos, por falta de medios para recopilar información, en otros por falta de voluntad, y en otros, por existir un diferente tratamiento jurídico homogéneo, en la medida en que en cada Estado los delitos de violencia de género o feminicidio recogen aspectos distintos”, señala María Eugenia Rodríguez Palop, quien manifiesta que pasa igual con la trata de personas, la prostitución, el acoso sexual o las libertades sexuales. En esa línea, y eso también lo refleja el Instituto de Estudios de Género, existen estadísticas, pero, para esta profesora universitaria, “nos falta afinar más, precisamente, para identificar mejor el problema y poner una mejor solución”.

Estadísticas de violencia machista

