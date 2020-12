Silencio y tranquilidad al pasar el bono

“Mejor en silencio”. Esa es la recomendación que desde hace unas semanas se repite en las paradas y en el interior de los tranvías que recorren el área metropolitana de Tenerife. Y ayer, dada la escasa cantidad de personas que hizo uso de este medio de transporte, el aviso fue bien recibido por los usuarios. Así, el transporte público vivió una jornada tranquila, a pesar de las nuevas restricciones tinerfeñas que obligan a volver a controlar los aforos en el tranvía y las guaguas, una medida que no se tomaba desde que se inició la nueva normalidad. A pesar de estas restricciones de acceso, no se vivieron grandes aglomeraciones y los usuarios recibieron con alegría las nuevas recomendaciones puesto que muchos de ellos coinciden en que durante las últimas semanas se estaban produciendo actitudes irresponsables y no se estaba cumpliendo con todas las normas de higiene y distanciamiento indicadas para afrontar la actual crisis sanitaria.

El director insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife, José Alberto León, expresó durante las horas centrales del día que la jornada estaba siendo “muy tranquila” en todas las zonas de la Isla puesto que “no hay demasiado pasaje”. Del mismo modo, indicó que la Corporación insular ha reforzado algunas líneas de guagua para garantizar “la comodidad de los pasajeros y cumplir, como siempre, la normativa de aforos”. No obstante, insistió en que “la seguridad de los usuarios siempre ha estado garantizada”. De hecho, tanto el transporte público en guagua como en tranvía aumentó desde ayer su frecuencia, incrementó el servicio de vigilancia y redujo su aforo al 50%. Metrotenerife reprogramó la planificación del servicio del tranvía e incrementó la presencia de revisores y de vigilantes para minimizar las aglomeraciones. En el caso de Titsa, se han reprogramado 150 viajes adicionales como refuerzo de las líneas de mayor demanda.

Irene Morales es una joven de Gran Canaria que llegó a la Isla para estudiar y se ha quedado viviendo en Tenerife. Celebró ayer la reducción de aforos al 50% del tranvía puesto ella ha experimentado aglomeraciones a lo largo de las últimas semanas: “Ha habido ocasiones en las que he preferido esperar a que pasara otro tranvía”. Ayer, mientras esperaba el tranvía en la avenida Trinidad de La laguna, afirmó que espera que las nuevas medidas traigan aparejadas una mayor responsabilidad por parte de los usuarios ya que, indicó, “al principio la gente tenía más cuidado pero se ha ido relajando y ya no respetan las normas”.

Selene González y su hermana también han sufrido las aglomeraciones en este medio de transporte durante las últimas jornadas y, de hecho, ayer por la mañana la familia alertó de que a primera hora había gran cantidad de gente en uno de los tranvías. “Por eso prefiero coger la guagua, porque es un medio más tranquilo”, reconoció Selene González.

Gustavo Buergo es de Santa Cruz de Tenerife y explicó que últimamente no coge tanto el tranvía como antes porque “ya no quedo tanto con mis amigos y, como no podemos salir tanto de casa como antes, no me hace falta”. No obstante, ayer por la mañana se acercó a la parada de Trinidad para comprar un billete y celebró que no se viera tanta gente como días atrás. Por el contrario, María del Carmen Francisco tiene que desplazarse regularmente en tranvía para poder ir a trabajar a La Laguna desde su domicilio de la capital. “Hasta el momento no ha habido grandes problemas pero quizás si hagan falta más medidas restrictivas como las que ahora se ponen en marcha para dar tranquilidad a los usuarios”, afirmó.

Junto con el tranvía, el transporte de guaguas sufrió ayer también el primer día de restricciones de aforo desde la vuelta a la nueva normalidad. Jonathan Rodríguez es un asiduo usuario de este servicio y ayer no faltó tampoco a su cita en un día en el que, afirmó, no había demasiada gente. No obstante, celebró la entrada en vigor de las nuevas restricciones porque “no se ven comportamientos cívicos entre las personas que usan la guagua porque hay apelotonamientos, no se guardan las distancias de seguridad y no hay demasiada vigilancia”.

En las imágenes superiores, diferentes detalles de la mañana de ayer en La Laguna. Arriba, varios pasajeros descienden de un tranvía en la parada de Trinidad. Sobre estas líneas, dos detalles del Intercambiador, donde sí se produjo más movimiento de personas pero no hubo grandes aglomeraciones. |

Dudas en las líneas de largo recorrido

No todas las guaguas contaron ayer con las nuevas reducciones de aforo. El director de Movilidad del Cabildo de Tenerife, José Alberto León, explicó que esta medida se contradice con lo anunciado por el presidente Ángel Víctor Torres el miércoles, cuando solo habló de transporte de viajeros urbano y metropolitano, sin mencionar el interurbano. “Empezamos a trabajar en la reestructuración del servicio pero el viernes por la tarde nos encontramos con esta ampliación y no hemos tenido tiempo de abordarlo”, explicó León, quien no obstante aseguró que “solucionaremos este fleco la próxima semana”.