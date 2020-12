La primera jornada con las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno de Canarias para intentar frenar la expansión del coronavirus en Tenerife se saldó sin grandes incidencias en varias de las zonas con mayor población de la Isla. En las labores de control y vigilancia están implicados agentes de las diferentes policías locales, Policía Nacional, la Guardia Civil y el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

La Laguna.

La colaboración efectiva entre la Policía Local y la Policía Nacional dio resultados en uno de los municipios con más incidencia de la pandemia, gracias a una serie de dispositivos conjuntos, que se desarrollaron entre la tarde del viernes y la tarde-noche del sábado. En cuanto a las denuncias relacionadas con los incumplimientos de las medidas sanitarias, los profesionales de ambos cuerpos levantaron 17 actas por no llevar mascarilla; dos por incumplimiento del horario de cierre en locales de hostelería, cinco por no indicar las medidas de seguridad preventivas y las limitaciones de aforo en establecimientos; cuatro por fumar en la vía pública y otras 12 por no respetar el toque de queda. Fuentes municipales valoraron de forma muy positiva la mejora de la colaboración entre Policía Local y Policía Nacional. El martes habrá una nueva reunión para evaluar los resultados y planificar nuevas acciones, así como los enclaves donde actuar. Entre la tarde del viernes y la del sábado hubieron cinco controles conjuntos: en la avenida de La Trinidad, La Cuesta, Tejina, Taco, San Benito y en el tranvía. Fueron detectadas cinco alcoholemias, de las que tres acabaron en denuncias administrativas y dos como delitos; y levantaron 5 actas más por alteraciones del orden.

Centros comerciales.

Los agentes hicieron controles de medidas sanitarias y aforos en el centro comercial Alcampo y los restaurantes de los bajos del aparcamiento de mencionado recinto, las naves de ChinaTown, Panda y Decathlon, así como en los supermercados Hipercor, Hiperdino y La Hucha. En todos ellos se cumplía la normativa.

Puerto de la Cruz.

El alcalde y también responsable de Seguridad Ciudadana, Marco González, explicó que, con carácter general, hubo cumplimiento de las normas. En la localidad turística y residencial se apreció ayer un descenso del tráfico respecto a otros sábados y también menos viandantes. Los policías locales intervinieron en un par de incidentes. Uno se produjo en un establecimiento de hostelería, donde se incumplieron diversas normas de prevención sanitaria. El otro se debió a un grupo de siete jóvenes que estaban en el Parque Laurel. Los agentes comprobaron que había tres de los presentes que no tenían mascarilla y, además, tampoco podían estar en el citado espacio, según explicaron las fuentes consultadas del consistorio del Puerto de la Cruz.

Dos policías contagiados.

En la jornada de ayer trascendió que dos policías nacionales destinados en la Comisaría del Puerto de la Cruz dieron positivo por coronavirus. Ambos funcionarios están destinados en la Brigada de Seguridad Ciudadana que actúa en el citado municipio y en Los Realejos. Además, un tercer policía nacional estaba a la espera de conocer el resultado de las pruebas, ya que su mujer dio positivo.

Adeje.

Fuentes municipales manifestaron que el día se desarrolló con relativa tranquilidad. Los policías locales levantaron un total de cuatro actas por diferentes incumplimientos de la normativa establecida. Además, como era la primera jornada de entrada en vigor de las restricciones, los agentes municipales también se dedicaron a desarrollar una labor informativa y didáctica con vecinos y turistas.

La Orotava.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Orotava explicaron que ayer no hubo incidencias en dicho municipio detectadas por la Policía Local.

Alejandro Marrero.

El concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Alejandro Marrero, explicó que, en la Junta de Seguridad celebrada en Presidencia del Gobierno el viernes, mandos de la Policía Autonómica se comprometieron a que sus agentes efectúen tareas de vigilancia en las calles peatonales del casco histórico de La Laguna y en las paradas del tranvía más concurridas, sobre todo en horas punta, para evitar conflictos entre personal y usuarios. Este transporte público y las guaguas de Titsa tienen limitado su aforo a la mitad desde ayer.

Salud Pública.

Marrero resalta la importancia de que por Salud Pública del Gobierno canario se haga un mayor esfuerzo para aportar más inspectores sanitarios en las grandes superficies comerciales. A comienzos de esta semana hubo una experiencia en este sentido que, para el concejal lagunero, resultó muy válida, por ejemplo, a la hora de vigilar los aforos de dichos recintos, determinar cómo hay que hacer los controles y para validar que los sistemas de medición son los correctos. El concejal lagunero aclara que, por ejemplo, deben tomarse medidas específicas para la ubicación de los clientes en las colas para pagar en caja.

La UME.

Una de las demandas conjuntas de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife consiste en que, además de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica y policías locales, a las tareas de vigilancia se sumen profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ante tal petición, el subdelegado del Gobierno, Javier Plata, se comprometió en la reunión del pasado viernes a consultar la disponibilidad y posibilidad de que profesionales del Ejército y de la UME se sumen al control de ciudadanos y empresas. Marrero explica que las ayudas económicas a los empresarios de la restauración y la hostelería, desde varias administraciones, son necesarias para que, sin tener que vulnerar las medidas sanitarias, puedan hacer frente a gastos como el pago del alquiler o la adquisición de maquinaria, entre otros.