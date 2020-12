Los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, José Manuel Bermúdez y Luis Yeray Gutiérrez, respectivamente, se reunieron ayer por videoconferencia para coordinar esfuerzos en beneficio de los ciudadanos y los pequeños y medianos empresarios, después de las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno canario para combatir el coronavirus. Ambos exigen un refuerzo de la presencia de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que el dispositivo sea más eficaz.

Más inspectores sanitarios. Los regidores también piden al Ejecutivo que aumente la cifra de inspectores sanitarios en “centros comerciales, tranvía y guaguas para asegurar que se respeten las normas en dichos ámbitos”. Bermúdez y Gutiérrez estiman que el Cabildo y la administración regional tienen que articular, “de manera inmediata, un sistema de compensación, bien a través de subvenciones, bien mediante bonificaciones fiscales, para mitigar los efectos que las nuevas medidas van a causar en el tejido empresarial de Tenerife”, sobre todo en la restauración y la hostelería, y que “serían complementarias” a las que dichos consistorios ya preparan. Los concejales de Seguridad, Evelyn Alonso (Santa Cruz) y Alejandro Marrero (La Laguna), y mandos de los dos municipios aumentarán la coordinación de ambas policías locales en las zonas limítrofes (Taco y La Cuesta). También se decidió que ediles de varias áreas se pongan de acuerdo en otras actuaciones, como cerrar espacios públicos, canchas deportivas y parques infantiles, así como cancelar los actos navideños.

Adeje. La concejal de Seguridad Ciudadana de Adeje, Mercedes Vargas, informó de que “llevamos varias semanas implementando planes de actuación de manera conjunta con Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica”. El próximo lunes, la edil tiene previsto mantener otra reunión con el subdelegado del Gobierno, Javier Plata, para valorar el nuevo escenario y buscar las mejores soluciones de control y vigilancia. Fuentes del consistorio afirman que, además de la Policía Local, dispone de auxiliares de seguridad, que ejercen como “agentes de sensibilización e informan a la autoridad competente en los casos en que deba actuar la Policía Local”, así como en el control de aforos en varios espacios, como parques públicos, por ejemplo. Vargas reconoce que “no existen policías suficientes para vigilar todos los rincones de un municipio como el nuestro; si la ciudadanía no colabora ni cumple las normas, todo va a ser mucho más complicado”.

La Orotava. El edil de Seguridad de La Orotava, Narciso Pérez, explica que “podemos afrontar bien la situación, gracias a la previsión que habíamos hecho, con un dispositivo especial para estos días”. Hace más de un año se aprobó un turno de refuerzos, que está pactado con las organizaciones sindicales, por el que los agentes tienen garantizadas determinadas horas extras. Pérez agradece la predisposición de estos profesionales para cubrir los servicios de las próximas dos semanas. Los refuerzos se harán los fines de semana, de noche, en el horario del toque de queda, en la Nochebuena y durante Fin de Año. Los recursos actuarán en las zonas comerciales del casco urbano y en polígonos industriales.

Asipal en Adeje. Rodrigo Rodríguez, delegado sindical de Asipal en Adeje, afirma que el ayuntamiento ofrece todos los medios materiales y personales necesarios para reforzar los servicios. Además, en su ámbito laboral y profesional, percibe que por los agentes hay predisposición para cubrir los servicios en las próximas fechas. Para el citado delegado, ya está fijado el operativo de Fin de Año, con independencia de que haya o no haya eventos, pues no se descarta que existan botellones, reuniones familiares con exceso de asistentes o fiestas clandestinas en casas o locales. En un turno de refuerzo en Adeje puede haber un subinspector, tres oficiales y una veintena de agentes.

Santa Cruz. Fuentes sindicales de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife apuntan que, ante las nuevas restricciones, “nos limitaremos a cumplir las directrices de las autoridades”. Advierten de que el anuncio del Gobierno canario del pasado jueves no implicará grandes cambios en la organización del trabajo, puesto que “hace muchos años que los permisos y vacaciones se limitan al máximo en las fechas navideñas y en las jornadas de Carnaval para garantizar al máximo la seguridad”.

STAP en La Laguna. Domingo Chávez, de STAP Canarias y policía local de La Laguna, estima que en todo el Archipiélago faltan por cubrir más de mil plazas en los cuerpos municipales. En el caso de La Laguna, esa carencia la cifra en unos 70 funcionarios. Chávez se queja de la actitud adoptada por el Gobierno canario con los agentes locales, pues demanda su máxima implicación en las situaciones difíciles, pero no se reúne con ellos para conocer sus necesidades. “No nos quieren sino cuando les interesa, lo que me parece una tomadura de pelo”, denuncia. En las críticas se refiere al presidente, Ángel Víctor Torres; al consejero de Seguridad, Julio Pérez, y al director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Este representante de STAP recuerda que ha pasado el tiempo y no se ha aprobado la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

CSIF. Javier Díaz, responsable provincial de Policía del sindicato CSIF, también critica al Ejecutivo. “Hace casi dos años que el Gobierno no convoca la Mesa de Coordinación de las Policías Locales” para abordar las necesidades, señala. A su juicio, el Gobierno canario tampoco propició la coordinación entre agentes de varios municipios o con otras fuerzas de seguridad en los meses más duros del confinamiento. Para este portavoz del CSIF, el Ejecutivo “nos demanda colaboración, pero la inmensa mayoría de los municipios tiene plantillas de policías por debajo de las ratios recomendadas” en base a su población y servicios a atender. Díaz comenta que hay ayuntamientos que carecen de profesionales para cubrir las 24 horas y de noche no tienen agentes, ni en la calle ni en Jefatura. “Nos vuelven a pedir esfuerzos, cuando ni siquiera se han reunido con los representantes de los policías locales ni con las asociaciones de jefes, solo con algún mando a nivel individual”, lamenta. Este delegado advierte de que, además, hay muchas noches en las que una sola patrulla de la Guardia Civil debe estar en varios municipios, tanto en el Norte como en el Sur, por falta de suficientes recursos humanos en la calle.

Dispositivo Comercio Seguro. La Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife anuncia que intensificará hasta el 7 de enero la seguridad en el sector comercial de su demarcación, para hacer cumplir las medidas contra el covid-19 y prevenir y evitar delitos. Las patrullas se centran en garantizar la seguridad de comerciantes y vecinos, sobre todo en centros comerciales y cascos urbanos, para que no se incumplan las medidas sanitarias y tratar de frenar hurtos, robos o estafas. Según informó ayer la Comandancia del Instituto Armado, el objetivo es que la presencia continua de agentes, tanto a pie como en vehículos, contribuya a que los consumidores, los distribuidores y los comerciantes se sientan más tranquilos en unas fechas tan significativas.