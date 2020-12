La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, envía estos días 300.000 mensajes SMS a personas pertenecientes a grupos de riesgo que aún no se han vacunado contra la gripe. Los destinatarios son mayores de 60 años y embarazadas, de los que se sabe que no se han puesto la vacuna, según su historia clínica. El objetivo es recordarles la necesidad de vacunarse cuanto antes para evitar complicaciones, hospitalizaciones y muertes. Los interesados pueden llamar al 012 o a los números 922470012 y 928301012 para pedir cita. El mensaje se hace llegar al teléfono que consta en el Servicio Canario de la Salud. En algunos casos, el sms lo recibirá un familiar o el cuidador de la persona de riesgo. Sanidad dice que la campaña de vacunación contra la gripe de este año ha sido un éxito y ha superado a la del 2019. Pero todavía quedan personas de riesgo que no han adoptado dicha medida de prevención.