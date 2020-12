El cuerpo del joven migrante hallado muerto en un hotel del sur de Gran Canaria que acoge temporalmente a un grupo de personas llegadas a Canarias en cayucos y pateras, no presenta signos de criminalidad.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Canarias han indicado este martes a Efe que, no obstante, hasta que no se realice la autopsia no se podrá determinar la causa de la muerte.

El cadáver del joven de 22 años fue encontrado el lunes por la noche después de que sus compañeros le hubieran echado de menos durante todo el día, según adelantó la Cadena Ser.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer esta muerte, y por ahora no se ha dado a conocer donde y cómo fue hallado el cadáver.

Este joven, junto con otros llegados en las últimas semanas a Canarias, se alojaba en uno de los establecimientos turísticos de Playa del Inglés, al sur de Gran Canaria, donde el Ministerio de Migraciones los ha albergado hasta que pueda derivarlos a los campamentos que monta en diversos puntos de las islas. EFE