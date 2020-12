¿Cuáles son los principales objetivos que se marca al frente de Confapa Canarias?

Dinamizar las Ampas y conseguir que haya en todos los colegios. Queremos que las familias ocupen los huecos que hay en las comisiones para abordar temas tan importantes como la inversión educativa o la actividad lectiva.

¿Cómo valora la vuelta al colegio después del confinamiento y del verano?

Estamos satisfechos por la baja incidencia. De alguna manera esto significa que las familias estamos haciendo lo que debemos y que los protocolos se cumplen. Ahora empezamos a ver ciertos síntomas de relajación y, si esto sigue así, la vuelta de las Navidades será casi como la vuelta después del verano. Por esto, exigimos que no se relaje nadie y que se refuercen los protocolos allí donde sea necesario.

¿Temen que el regreso a las clases después de Navidad corra peligro?

Están llegando señales de relajación en los centros, aunque se trata de casos puntuales. Espero y deseo que nos vayamos a las vacaciones de Navidad siendo responsables. Si nos relajamos vamos a tener una vuelta muy complicada. Ojalá me equivoque.

¿Será necesario hacer cribados a la vuelta de las navidades?

Sí, todo lo que sume para controlar la pandemia es bienvenido. Pero el sistema de cribado puede mejorarse. Nos encontramos con una indefensión jurídica cuando veíamos que se informaba a las familias horas antes de que se hiciera el cribado. Es una prueba invasiva y muchos padres se pusieron nerviosos porque no podían acompañar a sus hijos. Además, notamos cierto olor a coacción cuando decían que si no permitías que se hiciera la prueba a tu hijo, se iba a quedar 14 días en casa. Eso no sentó bien.

¿Son más disciplinados los niños que los padres?

Los niños son maravillosos y tienen una capacidad de adaptación increíble. Puede parecernos que el cambio de sistema no les ha pasado factura, pero hay que ver cómo vamos salir de esta y ver qué va a pasar cuando les digamos a los niños que ya se pueden quitar las mascarillas, compartir material o darse un abrazo.

¿Le parece que la educación pública de Canarias está preparada para la teleformación?

Desgraciadamente no. Hay islas en las que hay zonas sin cobertura y tienen una serie de problemas estructurales que hay que resolver. Las familias tienen que estar en contacto con la Administración para contarle estas cosas e involucrar a todos los estamentos. Además, hay niños que no cuentan con un espacio en sus casas donde poder estudiar o no cuentan con los dispositivos necesarios. Yo creo que el sistema educativo de Canarias se puede adaptar, el problema está en saber cómo conseguirlo. Hace falta implicación por parte de las familias, pero también por parte del profesorado, que tiene que formarse de manera continua. No se puede dejar todo a la voluntariedad del profesorado.

¿Le ha parecido suficiente el refuerzo de docentes en este curso?

Los refuerzos parece que han sido suficientes. Sin embargo, no vemos correcto planear un curso tan atípico como este renovando al profesorado trimestralmente. Los docentes no llegan muy motivados y no puede planificar acciones educativas a largo plazo. El refuerzo habría que mantenerlo todo el curso.

¿Considera que las familias participan lo suficiente en la comunidad educativa?

No. A poco que se implican, las familias se dan cuenta de lo importante que es su presencia para contrapesar la actividad de los centros. Las familias tenemos que ocupar un puesto de responsabilidad frente a la Administración, para estar presentes en la toma de decisiones sobre la educación y, ahora también, sobre la salud de nuestros hijos.

¿Desde las instituciones públicas tienen en cuenta las necesidades de las familias y las escuchan?

Me gusta creer que sí, pero creo que no lo suficiente. No sé si estamos en el punto de pedir que exista una mesa como la sectorial del profesorado, pero casi. Estamos cerca de conseguirlo, pero queremos organizarnos bien, porque cuanta más gente participe en este proceso, más enriquecedor será. Aspiro a que haya una Dirección General de Familias en la Consejería de Educación. Somos parte de la comunidad educativa y estamos más que preparados para hablar de la educación de nuestros hijos.

¿A qué reto se enfrentan las familias en la actualidad con respecto a la educación de sus hijos?

Todo lo que entronca con lo digital es un reto. Las familias tenemos que estar formándonos constantemente en ese aspecto. Tenemos grooming, bullying, cyber baiting... Si nuestros hijos no están preparados para ello y las familias no estamos preparados para entender lo que pasa, se genera un problema. No solo tenemos que acompañarlos en lo académico, sino en todo lo que va a conformarlos como personas.

¿Qué le parece la nueva ley educativa?

Creemos que se ha hecho un gran trabajo y se ha conseguido un amplio consenso entre los grupos sociales preocupados por la educación. Esta ley cuenta con un gran consenso que no tenía la ley Wert, que contaba con una mayoría absoluta. Lo más triste es ver que se aprueba la ley y la mitad del arco parlamentario grita “libertad, libertad”. Me parece vergonzoso y puede ser una señal de que vendrá otra ley educativa. Queremos que haya una ley en constante evolución, pero que dé estabilidad a los niños, que al final son quienes lo pagan. Las generaciones son el futuro del país no se pueden formar con este vaivén constante.

¿Qué carencias ve en el sistema para que Canarias siempre esté a la cola en educación?

La primera que se me viene a la cabeza es la infraestructural. Hay un déficit importante de centros públicos de nuevo cuño y hay que empezar a hablar de rehabilitación. Las buenas condiciones del entorno ayuda a aprender. También que mejorar la formación del profesorado y facilitar la formación de las familias, para que tengan a su alcance las herramientas que están usando los niños y los puedan guiar. Es muy importante la reducción de las ratios, pero para ello no solo hace falta profesorado, sino infraestructuras.