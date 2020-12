La ocupación de ucis y de camas hospitalarias por enfermos de covid ha descendido en la última semana en España, así como se ha registrado una disminución en el número de fallecidos y en la incidencia acumulada, que se sitúa en 189,56 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad notificó ayer 10.519 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 1.730.575 y el número de fallecidos suma 47.624 con 280 nuevos decesos. Según estos datos, ha habido un descenso de la presión hospitalaria generada por los enfermos de coronavirus, que baja desde el 9,64% del pasado viernes al 9,22% de ayer y que en el caso de las ucis disminuye desde el 22,44% al 21,98 %. Además, ayer se reportaron 812 fallecidos por covid en los últimos siete días, mientras que el pasado la cifra ascendió a 952.

También ha disminuido en esta última semana la incidencia acumulada, que el pasado 4 de diciembre era de 231,11 casos por cada 100.000 habitantes y ayer se situó en 189,56. A pesar de este descenso, la incidencia acumulada se encuentra aun muy lejos de los objetivos de Sanidad de 25 casos por cada 100.000 habitantes y las comunidades siguen tomando medidas para contener la expansión de la pandemia y evitar una tercera ola después de Navidad.

Cierre perimetral

Así, Madrid anunció que se cerrará perimetralmente del 23 de diciembre al 6 de enero, aunque permitirá los desplazamientos para visitar a familiares y allegados en este periodo, sin aplicar esta excepción en unos días concretos, como han decidido otras comunidades autónomas. El plan acordado por el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos prohíbe la movilidad entre territorios en ese período salvo para los fines citados, aunque las comunidades pueden decidir si aplican esta salvedad solo en días determinados a la vista de la evolución de la situación epidemiológica.

Además, la Comunidad de Madrid va a instalar siete puntos para practicar test de antígenos a los jóvenes a la vuelta de las vacaciones, fundamentalmente a los de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años (grupo en el que se concentra el 21% de los casos de la región) en los campus universitarios y con carácter voluntario.

Las restricciones por la Covid-19 se suavizarán en Melilla, donde, desde esta medianoche, se reduce en una hora el confinamiento nocturno y retrasa su inicio a las 23.00 horas.

En Cataluña, los centros comerciales seguirán cerrados al haber pospuesto este viernes el Govern la reunión que debía evaluar la reapertura, ya que los indicadores de la epidemia se mantienen estables desde hace unos días.

Tampoco se conoce el futuro de la hostelería en Navarra, donde ha repuntado la polémica entre las autoridades y el sector al plantearse la reapertura el 17 de diciembre del interior de la hostelería con el 30% de aforo, lo que ha sido considerado “inaceptable” por los hosteleros, que consideran que no puede cubrir ni los gastos fijos de sus negocios y reclaman abrir al 50%. Según los responsables de Salud navarros, estas medidas no son “arbitrarias”, sino que se basan en criterios objetivos establecidos en una hoja de ruta para la desescalada, y por tanto no son “negociables”.

Ayer también se escuchó la protesta del mundo de los espectáculos y de los eventos, que se han vuelto a vestir de luto en 19 ciudades españolas para denunciar el estado “de abandono, desamparo y desatención” en el que se encuentra desde el inicio de la pandemia por parte de las administraciones públicas, especialmente del Gobierno.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal entró en funcionamiento ayer con la llegada de la primera paciente, una mujer de 63 años, derivada de las urgencias del Hospital Universitario Gregorio Marañón. La paciente, con neumonía por Covid-19 y con pronóstico estable, ingresó a las 14:15 horas en el pabellón 2 del nuevo hospital, adonde ha sido trasladada en una ambulancia del Servicio de Urgencia Médica, Summa 112, según fuentes de la Consejería de Sanidad. En un comunicado, la Comunidad de Madrid precisó que los pacientes del nuevo complejo hospitalario, que se inauguró el pasado 1 de diciembre, serán derivados de las urgencias de hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Serán recibidos por un equipo de admisión e ingresarán en el pabellón número 2 del hospital, en la zona de la Puerta de Alcalá, en un espacio habilitado con 48 camas y cuatro puestos de UCI. El hospital, que se ha construido en cien días con un presupuesto de cien millones de euros, cuenta con una capacidad de 1.056 camas, de las cuales 1.008 son de hospitalización, organizadas modularmente en torno a controles de enfermería, y 48 puestos de UCI. 106 profesionales, que han querido incorporarse de manera voluntaria a trabajar en este hospital, ya están incorporados. |

