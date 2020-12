El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró ayer que las vacunas contra la Covid-19 llegarán a España en menos de un mes aunque quiso ser realista y señaló que el proceso será progresivo, por lo que habrá que esperar hasta verano para “relajar” las medidas de seguridad entre la población.

Lo afirmó Illa en su comparecencia monográfica en la Comisión de Sanidad del Congreso para dar cuenta de la estrategia de vacunación contra el coronavirus, en la que hizo hincapié en que “estamos en un momento muy crítico de la pandemia”.

“Nos encontramos a las puertas de la Navidad y del invierno, y no podemos bajar la guardia. Debemos seguir manteniendo todas las medidas de seguridad”, señaló el ministro, quien añadió que aunque la incidencia acumulada lleva cinco semanas bajando aún “seguimos en unas cifras de transmisión muy altas”.

El horizonte de esperanza, prosiguió Illa, para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas ya que “si todo va como se espera” y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), las primeras autorizadas llegarán a España en menos de un mes, “lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad”.

La EMA está evaluando actualmente cuatro vacunas que ya están en la Fase 3 o autorizadas por otros país: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZéneca y Janssen.

Según indicó Illa, a partir de las informaciones que ha proporcionado este organismo, el 29 de diciembre “como tarde”, se espera tener una decisión sobre la vacuna de Pfizer; y el 12 de enero sobre la de Moderna.

“A la espera de los análisis definitivos, los resultados que hemos ido conociendo hasta ahora son positivos”, recalcó el ministro, quien garantizó que si la EMA emite una opinión positiva sobre las vacunas, la Comisión Europea tiene que conceder la autorización de comercialización, algo que se espera que se haga en las 24 o 48 horas posteriores.

De esta forma, las vacunas autorizadas ya estarían en disposición de empezar a administrarse en la Unión Europea.

El ministro reiteró que la ciudadanía “debe estar tranquila”, porque las vacunas que se autoricen dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquier otra las habituales, la diferencia, concretó, es que este proceso se ha podido hacer más rápido, “sin que por ello se hayan eliminado controles de seguridad”.

Illa relató la estrategia de vacunación española, presentada hace unas semanas, y que prevé tres etapas, en función de la disponibilidad de las dosis, y 15 grupos diferentes de población.

Recordó que los primeros grupos en recibirlas serán los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario; y grandes dependientes no institucionalizados. El resto de grupos que se irán incorporando en las siguientes etapas se acordará de manera progresiva.

A Simón no le hacen “mucha gracia” los autotest

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoció que, como sanitario, no le hace “mucha gracia” los autotest de coronavirus que se puede realizar cualquier ciudadano. “Las pruebas de autotest se pueden vender en farmacias y hacérselas uno mismo pero eso no quiere decir que a los sanitarios nos haga mucha gracia porque en caso de dar positivo el paciente se tiene que gestionar correctamente y porque en caso de negativo pueden ser que no sean negativos reales y puedan seguir teniendo capacidad de infección”, apostilló. Y es que, tal y como añadió, la especificidad y la sensibilidad de estas pruebas “no son tan altas”. “Los autotest es algo que legalmente que se puede vender, pero a mí personalmente y a muchos sanitarios no nos hace mucha gracia y ya ha habido sociedades científicas que se han posicionado respecto a estas pruebas de anticuerpos diciendo claramente los riesgos a los que nos enfrentamos si se generalizan”, recalcó. Ahora bien, respecto a los test de antígenos que se están proponiendo para realizarlas en farmacias, como por ejemplo lo ha pedido Madrid, Simón destacó la necesidad de tener “mucho cuidado” porque hay factores técnicos y de riesgos sanitarios asociados. | EP