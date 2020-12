209 casos nuevos de coronavirus. Es la cifra que ayer notificó la Consejería de Sanidad tan solo para la isla de Tenerife, que, unida al resto de indicadores –incidencia acumulada, ocupación de UCI, trazabilidad y positividad–, colocan a la isla en una situación de riesgo alto, según los indicadores del Ministerio de Sanidad. Este aumento de nuevos diagnósticos es, además, histórico, pues Tenerife nunca había tenido un registro similar desde que comenzó la crisis de la Covid-19 a mediados de febrero.

Tenerife contaba ayer con una incidencia acumulada a siete días vista de 96,1 casos por 100.000 habitantes, mientras que la incidencia a dos semanas vista ascendió a 165,9 casos por 100.000 habitantes. En ambos casos, según los indicadores para la valoración de riesgo del Ministerio de Sanidad, Tenerife se encuentra en un riesgo de transmisión alto. Cabe resaltar que, con respecto a la incidencia acumulada de casos de coronavirus en población de más de 65 años, ya la semana pasada se situaba en 111,6 casos por 100.000 habitantes a 14 días vista y a 62,3 a 7 días vista. Esto significa que en ambos casos Tenerife se sitúa también en un riesgo alto.

Más hospitalizaciones.

Durante este puente también han aumentado las hospitalizaciones en planta y en UCI, aunque en este último caso en menor proporción. Con 198 casos de ingreso hospitalario, Tenerife soporta una presión en camas de agudos del 8,4%, lo que se corresponde a una situación de riesgo medio. No obstante, cabe resaltar que durante este periodo en el que no se han notificado las hospitalizaciones –desde el 4 de diciembre– se han producido 30 nuevos ingresos, 24 de ellos corresponden a usuarios de la residencia Hogar Santa Rita II. En las unidades de críticos la presión asistencial no ha aumentado demasiado –hay 3 pacientes más con respecto al viernes, 30 en total – pero el porcentaje de ocupación se mantiene en nivel de riesgo alto: 17,8%. En lo que se refiere al resto del Archipiélago, Gran Canaria también ha sufrido un incremento de ingresos hospitalarios pasando de 57 el viernes a 64 en el día de ayer, es decir, 7 ingresos más. En esta isla, sin embargo, los casos activos siguen disminuyendo y los nuevos casos no han pasado desde hace varias semanas de la veintena.

Cinco fallecimientos.

Tras sumar cinco nuevos fallecimientos como consecuencia de la Covid-19, Canarias ya ha registrado durante la segunda ola las mismas defunciones que en la primera: 186. De estas cinco, hay que lamentar el fallecimiento de cuatro personas en Tenerife y una en Gran Canaria, de edades comprendidas entre los 73 y los 99 años y todos con patologías previas. Uno de los fallecidos se corresponde con el brote en la residencia de mayores Santa Rita de Puerto de la Cruz.

Test bajo mínimos.

Durante el puente de diciembre, el número de PCR realizadas a la población se ha reducido de forma drástica a la mitad de lo que se venía haciendo diariamente. Así, desde el 6 hasta el 8 de diciembre se llevaron a cabo unas 2.000 nuevas pruebas moleculares al día, cuando lo normal ha estado en más 3.000 al día. Esto, a su vez, ha provocado un incremento en la tasa de positividad en toda Canarias. Este índice se situó ayer en 7,1% en todo el Archipiélago, siendo mayor en Tenerife (8,8%, que corresponde a riesgo medio según el Ministerio de Sanidad) y La Gomera, que se elevó hasta 20,2%, aunque esto se debe a un ligero repunte de casos en la última semana.

Casos totales no coincidentes.

Durante el día de ayer se notificaron 202 casos de coronavirus en el Archipiélago, una cifra menor que la proporcionada para Tenerife. Este desfase en los datos se fundamenta en que en los últimos días la Consejería de Sanidad ha estado suministrando – a través de notas de prensa– datos a medias y no consolidados, que, como argumentó, podrían sufrir variaciones una vez se notificara a través del Grafcan. De ahí que en el día de ayer, Gran Canaria y Fuerteventura notificaran 11 y 7 casos menos, respectivamente.

Brotes familiares.

Canarias registró esta semana 63 brotes nuevos con 558 afectados, de los que 45 han precisado ingreso hospitalario. Por ámbito, 22 tiene origen familiar, 20 origen social, 15 laboral, dos educativos, dos sanitarios, un deportivo y uno sociosanitario. Hay que destacar que la mayoría de los brotes sociales y laborales tienen ramificación al ámbito familiar. Ocho de cada diez brotes nuevos se han notificado en Tenerife (54). Siete se han notificado en Gran Canaria, uno en Fuerteventura y uno en Lanzarote. Sanidad destaca, además, que la mayoría de brotes en Tenerife son de ámbito familiar (21), siendo 14 sociales, 13 laborales, dos son de ámbito sanitario, dos en centros educativos, uno deportivo y uno sociosanitario que se corresponde con el de la residencia de mayores de Santa Rita. La mayoría de los brotes registrados en Canarias tienen menos de 10 casos, salvo uno que afecta a 16 personas en Gran Canaria, de origen social con ramificación familiar. El siguiente más numeroso se localiza en Tenerife, de origen laboral con 14 personas.