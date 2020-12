Los caminos de la ciencia son inescrutables. A veces, un hallazgo llevado a cabo en el campo de la electromecánica acaba siendo relevante para la investigación médica y un descubrimiento matemático termina teniendo aplicaciones en el mundo de la biología. Persuadida de esta interconexión que tienen todas las áreas del saber científico, a María Luisa Coderch se le ocurrió una posible adaptación de sus habituales pesquisas con la tabla periódica de los elementos a la lucha contra el Covid.

Trabaja como investigadora en el Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC) y en los últimos años se había especializado en el diseño de compuestos capaces de influir en la permeabilidad de la piel. De sus hallazgos han salido infinidad de productos de la industria dermocosmética. El pasadizo que comunica ese campo de la investigación con el coronavirus lo encontró un buen día en el confinamiento. “A veces me ha tocado trabajar con grupos científicos especializados en mucosas, que son tejidos especialmente permeables, para modular la penetración que tienen los medicamentos en estas zonas del cuerpo. Pensé: si diseñamos una molécula capaz de impedir la absorción del coronavirus en la garganta y la nariz, tal vez podríamos frenar el avance de la pandemia”, recuerda.

Una mascarilla interior

¿Impermeabilizar las mucosas? La idea sonaba marciana, pero en el IQAC le dieron luz verde y desde julio trabaja en este proyecto. Su objetivo es diseñar un aerosol que sirva para proteger al personal sanitario que se ve obligado a trabajar en entornos con fuerte carga viral. “Sería como llevar una mascarilla interior”, explica la investigadora del CSIC.

Puede que su investigación no acabe traduciéndose en el producto que busca. “O puede que sí. La ciencia es prueba y error, si no experimentamos, no descubrimos”, destaca. Lo que tiene claro es que, con una mayor inversión en investigación, la pandemia no habría pillado a la comunidad científica española en una situación tan precaria como la actual. “Me paso más tiempo pensando en cómo pagar a mis colaboradores que investigando. Así no avanzamos”, advierte.