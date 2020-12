Un nuevo cribado masivo de la residencia de mayores Santa Rita II, en el Puerto de la Cruz, ha elevado a 164 el total de usuarios contagiados con coronavirus por este brote del que se dio parte a finales de noviembre. El tercer testeo del centro por parte de la Consejería de Sanidad ha concluido con 85 nuevos positivos más de los que se conocían el pasado domingo, y ha obligado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria a intervenir en el asilo.

Sumados a los 16 trabajadores, que también han sido positivos en coronavirus, el brote de Santa Rita II –el más grande en una residencia y uno de los más numerosos de toda Canarias– afecta a 180 personas. El número de contagiados, en su mayoría asintomáticos o con síntomas leves, supone el 28,5% de los 588 residentes del centro y el 3,7% de los trabajadores.

24 hospitalizados.

En estos momentos se han trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC) a 24 pacientes de este centro de manera preventiva para un mejor seguimiento, debido a que se trata de personas con patologías previas. Asociado a este brote se ha notificado el pasado sábado el fallecimiento de un varón de 90 años multipatológico. A tenor de estos datos, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ordenó ayer la intervención de esta macroresidencia. La gestión y coordinación será asumida por la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, que se encargará de adoptar las acciones oportunas para garantizar la atención sanitaria y cuidados de los residentes que se mantienen en el centro, así como la adopción de las medidas preventivas que procedan. En el centro sociosanitario siguen residiendo usuarios asintomáticos, o con sintomatología leve o bien en periodo de observación. Estos internos son personas de alta vulnerabilidad al ser dependientes para sus actividades diarias además de padecer múltiples patologías de base.

Tenerife no deja de crecer.

Los casos en Canarias no bajan del centenar, a pesar del puente. En el día de ayer, Canarias registró 141 nuevos casos de coronavirus, pero, como viene siendo costumbre, el 76% se acumularon en una sola isla: Tenerife. Con 108 casos más, los tinerfeños ya acumulan 9.842 casos de coronavirus. Gran Canaria le sigue con 9.646, 29 más que el día anterior. El resto de Islas ha sumado un número irrisorio de casos: dos en Lanzarote y uno en La Palma y Fuerteventura, respectivamente. El Hierro y La Gomera se mantienen libres de Covid-19 sin notificar nuevos casos.

Sin notificar datos completos.

Canarias durante este puente ha sido de las únicas comunidades autónoma que no ha actualizando los datos completos de la Covid-19 El resto de autonomías ha decidido mantener el flujo de información y no solo notifican los nuevos casos sino que también proporcionan datos actualizados sobre la situación hospitalaria (índice de ocupación en planta y UCI), muestran el número de PCR realizadas así como el índice de positividad y actualizan el número de altas, con lo que también se puede conocer el número de casos activos. En el día de ayer no obstante, Madrid y Castilla-La Mancha no dieron ningún tipo de información nueva. Canarias avisó el pasado sábado de que no iba a actualizar datos hasta hoy. Para tomar dicha decisión la Consejería de Sanidad se remite a una indicación del Ministerio de Sanidad, a ravés Centro Coordinador de Alertas y Emergencias (Cecoes), que la semana pasada dejó de recepcionar la información epidemiológica de las comunidades autonómas los fines de semana y festivos. De aquí en adelante, durante estos días no habrá comunicación de datos completos ni se actualizará la web de Grafcan como venía siendo habitual.

Incremento de los ingresos.

Tanto el Hospital Universitario de Canarias (HUC) como el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria han experimentado un incremento de la demanda asistencial por Covid-19 durante el puente. En La Candelaria el sábado había 33 personas ingresadas en planta y 13 en UCI. En el día de ayer el número de ingresos en planta se había elevado hasta 38 y los de la UCI a 14. Esto significa que la presión en planta es del 4,4% y en la UCI del 22,2%. Algo similar ha ocurrido en el Hospital Universitario de Canarias, aunque en este centro se ha reducido ligeramente la presión asistencial en la unidad de críticos. El HUC ha pasado de tener 59 pacientes en planta y 11 en UCI el pasado sábado, a 64 en planta y en 10 en UCI en el día de ayer. De esta manera, los enfermos de Covid-19 en planta del HUC suponen el 10,4% del total de camas de hospitalización de las que dispone el centro hospitalario. Por otro lado, la Unidad de Cuidados Intensivos del HUC cuenta con una presión del 18%.