El Grupo Social ONCE reconoce la labor que realizan sus más de cuatro mil voluntarios, cuya acción está siendo esencial durante la crisis sanitaria. Al grito de ¡Gracias por estar ahí!, desde las tres áreas del Grupo, ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, se ha querido ensalzar a través del canal YouTube, un año más, la acción de todas esas personas que, de manera desinteresada, muestran, día a día, su apoyo y ayuda a las personas con discapacidad.

Un plan específico

En 2001, la ONCE se constituyó como Entidad de Voluntariado en toda España. Desde entonces y con la experiencia acumulada, en cuanto a la gestión del servicio, la detección de nuevas demandas de personas afiliadas a la Organización, la promulgación de la nueva Ley de Voluntariado de 2015, y la necesidad de fomentar la colaboración y solidaridad con las personas ciegas de otros países, se llevó a cabo, a comienzos de 2020, una necesaria actualización del Plan de Voluntariado y su normativa reguladora.

La ONCE cuenta con la ayuda de cerca de 3.000 voluntarios, involucrados en los programas de Voluntariado que oferta: Programa de Acompañamiento (con subprogramas Telefónico y de Perros Guía), de Acceso a la Información (subprogramas de Refuerzo de Competencias en Braille y/o Tiflotecnología y de voluntariado digital), Deportivo, Cultural-Recreativo (subprograma de Apoyo a Familias), Programa de Difusión-Tutorización (dividido en estos dos aspectos) y Voluntariado Internacional (Inclusión Educativa, Formación e Inclusión Laboral y Fortalecimiento del Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad Visual). El Servicio de Voluntariado de Fundación ONCE suma 1.059 voluntarios que ayudan a personas con discapacidad, labor determinante en un año tan adverso como este.