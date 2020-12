Con las navidades a la vuelta de la esquina, son fechas en las que los ciudadanos suelen echarse a la calle para iniciar las compras para las fiestas y ver las calles de sus ciudades iluminadas, en un puente que como las próximas navidades será distinto al de otros años por la pandemia.

El puente de la Constitución comienza con frío y con las restricciones de movilidad entre la mayoría de las comunidades autónomas, que insisten en la importancia de evitar aglomeraciones y mantener las precauciones para no aumentar los contagios de coronavirus, aunque con excepciones como Canarias.

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves nuevas medidas para evitar rebrotes de la Covid-19 durante el período navideño. Desde el día después de la publicación del decreto ley en el boletín oficial -en principio desde este viernes, ya que la intención del Ejecutivo es que el decreto se publique hoy mismo-, y hasta el 10 de enero, las habituales cenas y comidas de esta época del año no podrán superar los seis comensales. Pero habrá excepciones. No cuentan los niños de entre cero y seis años y la limitación no se tendrá en cuenta en el caso de familias convivientes. Es decir, si en el domicilio viven siete personas -por ejemplo un matrimonio con tres hijos y dos de los abuelos-, los siete, claro, podrán sentarse a la mesa. Pero, además, ese máximo de seis se elevará hasta diez comensales en los días más familiares de las fiestas: Nochebuena (día 24), Navidad (25), Nochevieja (31), Año Nuevo (1 de enero) y Reyes (6 de enero).

1. Reuniones

El Gobierno de Canarias limitará a 10 personas las celebraciones de los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero. Además, durante el resto de encuentros celebrados en esta época (desde el día después de la publicación del decreto ley en el BOC y hasta el día 10 de enero) tan solo podrán reunirse seis personas. En cualquier caso, se excluye de este cómputo a los niños menores de 6 años.

2. Convivencia

La recomendación del Ejecutivo es que los encuentros que se produzcan durante los próximos días reúnan exclusivamente a miembros del mismo grupo de convivencia o no se superen los dos grupos. Canarias entiende por convivientes a aquellas personas que residen en el mismo domicilio. Además, llama a la responsabilidad sobre todo en el caso de personas en situación de vulnerabilidad.

3. Toque de queda

Canarias estrena toque de queda durante la Navidad. La libertad de circulación nocturna estará limitada desde la 01:00 a las 06:00 horas entre el 23 de diciembre y el 10 de enero, y tan solo se permitirán los desplazamientos que estén justificados. En Nochebuena y Nochevieja, el horario de restricción se iniciará a las 01:30 horas y se mantendrá activo hasta las 06:00 horas.

4. Hostelería

El acuerdo establecido recoge medidas específicas para la hostelería y la restauración. En este sector se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 00:00 (salvo en las islas con mayores restricciones debido a su situación pandémica, como es el caso de Tenerife). Además, la ocupación máxima por mesa será de seis personas y la distancia entre sillas de mesas colindantes tendrá que ser de al menos dos metros.

5. Compras

Otra de las recomendaciones del acuerdo para la población es la de organizar las compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales. No obstante, en estos espacios se garantizará el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal y el uso de mascarilla en todo momento, tanto en los locales de venta como en los espacios de tránsito y en las calles comerciales.

6. Religión

En cuanto a las celebraciones religiosas emblemáticas, como la Misa del Gallo, podrán celebrarse teniendo en cuenta el respeto a los horarios que limitan la libertad de circulación. Se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión, así como evitar los cantos y las muestras físicas de devoción o tradición (besos o contacto sobre imágenes) sustituyéndolas por otras que supongan un menor riesgo sanitario.