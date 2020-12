La Consejería de Sanidad del Gobierno canario afirmó ayer que las reservas de sangre A+ y 0+ son escasas, pero permiten afrontar el trabajo en el servicio de Urgencias y las intervenciones quirúrgicas en los centros hospitalarios de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc) y el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Por segunda vez en pocos días, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) realizó un llamamiento en las redes sociales para informar de que “los hospitales canarios necesitan stock de sangre de los tipos A+ y 0+, los más frecuentes en el Archipiélago y, por tanto, los que tienen más demanda en tratamientos e intervenciones sanitarias”.

El ICHH volvió a efectuar un requerimiento urgente para que los ciudadanos acudan a donar sangre, en especial de los mencionados grupos, a través de su cuenta en Twitter. De esa manera, el mencionado organismo pretende incrementar las reservas del Centro Canario de Transfusión, que debe dar respuesta puntual a las demandas de hemoderivados en los centros hospitalarios de todo el Archipiélago.

En El Doctor Negrín se paran operaciones consideradas no urgentes por la falta del grupo 0+

La escasez de sangre de grupo 0+ obligó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín a reprogramar algunas de las cirugías previstas. En un comunicado interno, el centro informó a su personal de que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) les ha advertido del desabastecimiento de este tipo de sangre, por lo que es preciso restringir su uso. Fuentes hospitalarias indican que solo se han visto afectadas las intervenciones quirúrgicas no urgentes de las personas del grupo sanguíneo 0+, que se han pospuesto para cuando las reservas de sangre aumenten. Por esto, el equipo médico del Negrín trabaja para reorganizar el trabajo en los quirófanos y planificar intervenciones a personas de otros grupos sanguíneos.

La nota interna, que por una filtración circuló por varias redes sociales ayer, indica que también se verán afectados los pacientes ingresados, a los que se les restringe la transfusión de sangre del grupo cero positivo si su situación se mantiene dentro de la estabilidad. Si bien, desde el hospital de referencia del norte de Gran Canaria insisten en que “la población no corre riesgo, porque hay sangre suficiente para responder a una eventual situación de urgencia”.

En Canarias hacen falta 300 donaciones de sangre diarias para atender tanto la actividad hospitalaria programada como las urgencias: tratamientos de pacientes oncológicos, leucemias, anemias severas, trasplantes, cirugías, accidentes de tráfico o partos con complicaciones, entre otros, que necesitan transfusiones de hemoderivados de los diferentes grupos sanguíneos.

La donación de sangre, según el ICHH, es un pilar fundamental para el normal funcionamiento del sistema sanitario, al tratarse de un producto único que no puede fabricarse sino que depende exclusivamente de la donación generosa, altruista y responsable de las personas que cumplan los requisitos para ser donantes.

Requisitos tradicionales y por el covid

La caducidad de los componentes de la sangre hace que sea indispensable tener donaciones regulares todo el año. Para ser donante de sangre hay que tener entre 18 y 65 años, buen estado de salud general, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Y con la pandemia se exige no presentar tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o estar en contacto con contagiados por el covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.