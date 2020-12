Los hospitales canarios necesitan stock de sangre de los tipos A+ y O+, los más frecuentes en el Archipiélago y por tanto los que tienen más demanda en tratamientos e intervenciones sanitarias.

Tras varios días solicitando a la población de las Islas que acuda a donar sangre de todos los tipos ante la previsión de la caída de stock en los centros, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha hecho hoy un llamamiento urgente para los dos grupos más necesarios en los hospitales de Canarias.

Así, insta a la ciudadanía a donar sangre para poder remontar las reservas del Centro Canario de Transfusión, que debe dar respuesta puntual a las demandas de hemoderivados en los centros hospitalarios de todo el Archipiélago.

Las personas interesadas en donar sangre deben solicitar cita previa llamando al 012 (922 470 012 / 928 301 012), opción 8, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada del sitio web efectoconacion.com. Antes de ir a donar se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Requisitos

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos, como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.