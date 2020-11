El Ministerio de Sanidad ha contabilizado 19.979 nuevos positivos de coronavirus desde el viernes, que elevan la cifra total a 1.648.187, con una incidencia acumulada de 275,51 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el número de fallecidos suma 45.069, lo que supone 401 más. Según los datos notificados a Sanidad por las comunidades autónomas, la presión hospitalaria en toda España por el Covid se sitúa en el 11,85 % y un 26,74 % de las camas UCI está ocupada por enfermos de coronavirus.

En las últimas 24 horas se han notificado 1.959 casos. Por autonomías, las comunidades con más nuevos positivos son el País Vasco, con 363; Galicia, con 249 casos; Cataluña, con 245 casos; Asturias, con 185; Madrid, 167; y Aragón, 161. Las que menos nuevos positivos han registrado han sido Castilla y León, con 1, seguida de las ciudades de Ceuta, con 3 cada una, y de Murcia, con 5.

En la última semana, han muerto 943 personas con coronavirus en España, la mayor parte en Andalucía (170), Asturias (148), Castilla y León (129), Aragón (113) y Comunidad Valenciana (81). Respecto a la incidencia en los últimos 14 días, están por encima de la media de 275,51: Castilla y León (431), La Rioja (421) País Vasco (411), Asturias (406), Melilla (401), Ceuta (363), Cantabria (360), Aragón (350), Andalucía (315) y Castilla-La Mancha (280).

En el otro extremo, Canarias tiene tan solo 77 casos por cada 100.000 habitantes y Baleares, 202. Les sigue Extremadura con 232. Actualmente, hay 14.503 pacientes ingresados con Covid en los hospitales españoles, cuyas camas están ocupadas al 11,85 % por esta enfermedad; de ellos, 943 han ingresado en las últimas 24 horas, la mayor parte en Andalucía (152), Cataluña (141) y Madrid (121). En términos porcentuales las mayores cifras son las de Asturias (24,6 %), Castilla y León (18,5 %) y País Vasco (16,5 %).

En cuanto a las ucis hay 2.629 personas ingresadas, lo que representa una ocupación del 26,74%. Las unidades de críticos más colapsadas son las de La Rioja (51,6 %), Aragón (42,06 %), Castilla y León (40,15 %), Asturias (38,12) y Cataluña (32, 1).

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, apeló ayer a la responsabilidad y al sentido común para evitar aglomeraciones de gente en las calles en estas fechas cercanas a Navidad, como ocurrió el fin de semana en el centro de algunas ciudades como Madrid. Calzón hizo un llamamiento "al consumo responsable" y "como no" a la aplicación del sentido común de forma que se eviten situaciones de aglomeración de personas, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad de todos porque no hay que olvidar "lo que ha costado bajar la curva" de contagios de coronavirus. Según dijo, serán unas navidades diferentes, en las que no hay que exponerse a riesgos innecesarios.