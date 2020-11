Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron ayer viernes de que las futuras vacunas no van a lograr, por ahora, erradicar al coronavirus, ya que mientras se van administrando a los grupos prioritarios seguirán habiendo las personas conocidas como "supercontagiadoras". "Esperamos que la vacunación sirva para controlar la transmisión del virus, pero hasta que no sepamos cómo funcionan en la vida real o tengamos más detalles sobre la forma en la que el virus se transmite, no podemos pensar que con la llegada de las vacunas se va a poder erradicar al virus", señaló el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan.

Por este motivo, el experto ha destacado la necesidad de concretar "muy bien" los grupos de población que van a ser vacunados, subrayando la importancia de centrarse especialmente en aquellos que están participando más en el proceso de transmisión del virus. "Hay que ser muy cautos, ya que siempre que haya el potencial de una persona supercontagiadora nos arriesgamos a que haya una transmisión aunque exista una campaña de vacunación", ha recalcado.

Del mismo modo se ha pronunciado la directora de Inmunización, Katherine O'Brien, quien ha comentado que, aunque "es posible" que las vacunas cambien el periodo de tiempo de la infección de Covid-19, o la forma de transmisión del virus, todavía no se sabe con exactitud cuál es el porcentaje de población que debería estar inmunizada para lograr la inmunidad de rebaño.

"Hay estudios que sugieren que sería necesario que entre un 60 y un 70 por ciento de la población tendría que ser inmune al virus para que se interrumpa eficazmente la transmisión, si bien todo esto va a depender de la eficacia de las vacunas y por eso es importante recabar más información sobre los efectos que van a tener tanto para proteger a una persona como para interrumpir la transmisión", ha detallado.

Por todo ello, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado a los países de que realizar test a la población va a seguir siendo "vital" para frenar la pandemia, toda vez que los países que mejor la han controlado son los que más pruebas han realizado a la población.

Los casos de Covid-19 registrados por la OMS superaron ayer la barrera de los 60 millones, mientras que en las últimas 24 horas se reportaron 11.200 nuevas muertes, la tercera cifra diaria más alta en lo que va de pandemia. La curva de contagios diarios a nivel global mantiene su descenso, con 577.000 nuevos casos. Europa suma hasta la fecha 17,7 millones de contagios y 395.000 muertes. |

Más de 60 millones