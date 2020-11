Suben los casos activos en Canarias. Tras los 111 nuevos casos de coronavirus registrados en la última actualización de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el Archipiélago, que tan solo ha registrado 3 nuevas altas en las últimas 24 horas, vuelve a incrementar los casos activos hasta los 4.329. Se han producido dos fallecimientos.

De los 111 últimos contagios, 70 han sido diagnosticados en Tenerife; lo que supone un 63% del total –disminuye con respecto a días pasados-. Le sigue Gran Canaria, con 31 nuevos casos; Lanzarote, con seis; La Palma, con dos; y La Gomera y Fuerteventura, con uno cada isla. El Hierro sigue sin registrar nuevos casos.

Tras el paupérrimo dato de tres nuevas altas, Canarias vuelve a padecer un aumento de los casos activos hasta situarse en 4.329 –se incrementó en 106 personas-.

Este sábado se contabilizan dos nuevos decesos con Covid-19 diagnosticado; ambos han tenido lugar en Tenerife –uno en La Laguna y otro en Santa Cruz-.

En lo que a los ingresos se refiere, el Archipiélago contabiliza un paciente menos en UCI. Mientras, siete camas se han liberado en planta hospitalaria.

Atendiendo a la incidencia acumulada, la situación se mantiene estable en el tiempo y no se registra repunte en ninguna de las islas. Tenerife sigue siendo la que peor situación epidemiológica presenta; no obstante, no se incrementa de manera descontrolada, algo que sí sucedió entre el 30 de octubre y el pasado día 8.