El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha solicitado colaboración a la población para que acuda a donar sangre antes del próximo puente de diciembre ante la necesidad de remontar las reservas del Centro Canario de Transfusión, especialmente en los grupos sanguíneos A+, O+ y O-.

Para ello, el ICHH mantiene operativas salas de extracción temporal en los municipios de La Oliva, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Teror, Mogán, La Aldea de San Nicolás, San Cristóbal de La Laguna, Santa Úrsula y Candelaria, además de los puntos fijos disponibles en todo el archipiélago.

Actualmente en Canarias hacen falta 300 donaciones diarias para atender las necesidades de los centros hospitalarios, de ahí que piden a quien dona puntual o esporádicamente, se anime a convertirlo en un hábito cada tres o cuatro meses, siempre que no se superen las cuatro donaciones al año en el caso de los hombres y tres en las mujeres, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Al respecto, señala que para ser donante de sangre hay que tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilogramos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Actualmente, a ello se suma la necesidad de cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la Covid-19, tales como son no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Así, quien decide donar sangre debe solicitar cita previa llamando al 012 (922 470 012 / 928 301 012), opción 8, de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas o cumplimentando el formulario publicado en el sitio web efectodonacion.com. Así, antes de ir a donar se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

También se puede donar en los centros hospitalarios de la Red Transfusional Canaria sin peidr cita, si bien se recomienda llamar con antelación al servicio para garantizar el normal funcionamiento de los bancos de sangre, pudiendo localizar los horarios y teléfonos de contacto en el enlace: http://efectodonacion.com/puntos-fijos/

El ICHH advierte a los donantes de la importancia de avisar en caso de que les surja algún imprevisto que les impida acudir a una cita confirmada para que otra persona pueda ocupar esa plaza y se garantice así el objetivo de donaciones previsto.

LUGARES DONDE DONAR

Por islas, en Fuerteventura se puede donar en el municipio de La Oliva donde se mantiene operativa la sala de extracción en el Centro de Mayores de Corralejo (C/Milagrosa, 49), así como en el Hospital General de Fuerteventura que atiende a donantes de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas, solicitando cita previa en el teléfono 928 546 684.

En el caso de Gran Canaria, se podrá donar sangre a partir del lunes, 30 de noviembre, en un local del Centro Comercial 7 Palmas (Avenida Pintor Felo Monzón, 44), en frente del McDonald's, así como un nuevo punto de donación temporal en Teror, en las Casas Consistoriales (C/Padre Cueto, 2). También en Mogán se podrá donar en una nueva sala de extracción en la Guardería Municipal de Arguineguín (C/Pedro Perdomo, 4).

Asimismo, en San Bartolomé de Tirajana se podrá donar en los locales B127 y B128 del Centro Comercial Bellavista (C/Partera Leonorita, 8 de San Fernando de Maspalomas), mientras que en Telde, en la sala de extracción habilitada en el interior del Centro Comercial Alcampo, junto a la administración de Loterías y Apuestas del Estado La Brujita de Telde. Para el sábado, 5 de diciembre, se celebrará una colecta extraordinaria en el municipio de La Aldea de San Nicolás.

Además de los puntos fijos del Banco Provincial de Las Palmas y en los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la isla de Gran Canaria sin necesidad de cita previa, dentro de los horarios previstos en cada uno de ellos.

Por otro lado, en la isla de Tenerife se puede donar en San Cristóbal de La Laguna a partir del lunes en un nuevo punto de donación temporal en el Colegio Mayor San Agustín, mientras que en el norte de la isla está activa la sala de donación temporal abierta en el Punto Joven de Santa Úrsula, ubicado en la carretera general TF-217 sin número, frente a la gasolinera Shell.

En el caso de la comarca sureste se habilitará un nuevo punto de donación temporal en el municipio de Candelaria, concretamente en la sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Además en el sur de la isla hay otro punto fijo de extracción en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, y las salas de extracción de la Red Transfusional Canaria se puede donar sin cita previa.

En cuanto a la isla de La Palma, el punto fijo de donación está situado en el Hospital General de La Palma; en La Gomera la unidad de extracción se encuentra en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe; en El Hierro está en el Hospital Nuestra Señora de Los Reyes; mientras que en Lanzarote el banco de sangre estará en el Hospital Doctor José Molina Orosa.