Mascarillas reivindicativas, zapatos rojos, puntos violetas, charlas, talleres y, sobre todo, minutos de silencio. Estas serán las principales celebraciones hoy del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Gobierno de Canarias y cabildos. Con el lema Actúa. Hackea la Violencia Machista, el Gobierno de Canarias y los siete cabildos han aunado esfuerzos para lanzar este año un mensaje único en todas las Islas por el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer que se celebra hoy. El objetivo es activar a la sociedad –y en particular a la población masculina– para que muestren conductas contra el machismo y sean aliados de esta lucha.

Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife celebra hoy, a las 11.00 horas, un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El presidente, Pedro Martín, participará en este acto, junto a los consejeros y consejeras. Se guardará un minuto por las víctimas de la violencia contra las mujeres, por las asesinadas y las supervivientes. Asimismo, el Cabildo ratificará en el pleno del próximo viernes una moción institucional con la que manifiesta su rechazo a la violencia de género y se compromete a erradicarla, a reforzar las medidas y a coordinar las actuaciones de detección y prevención entre las mujeres y menores con los ayuntamientos.

Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha apostado por una campaña de concienciación bajo el lema Rompamos nuestro silencio como sociedad y el aislamiento social de las víctimas. Consistirá en el reparto de unas 6.000 mascarillas con un exclusivo diseño. También tendrá lugar hoy la lectura de un manifiesto por parte del alcalde, José Manuel Bermúdez, en el exterior del Palacio Municipal, manifiesto que también se leerá en el pleno del próximo viernes.

Federación de Municipios de Canarias. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) se suma hoy a los actos con una invitación a los 88 ayuntamientos de las Islas a guardar un minuto de silencio, a las 11:00 y las 12:00 horas, “para mostrar y visibilizar el compromiso y apoyo de todos los asociados de esta Federación, y de la sociedad en general, con las víctimas de violencia de género”. La Fecam, a través de la Comisión de Cooperación, Juventud, Igualdad y Diversidad que preside la alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes, también ha emitido una Declaración Institucional que insta a las entidades locales “a continuar su labor de sensibilización y prevención, de apoyo a las víctimas, y de promover en todos los ámbitos de la vida local modelos no sexistas y de igualdad entre mujeres y hombres”.

Arona. Aporta una campaña de concienciación que consiste en la colocación de carteles con códigos QR en los comercios adscritos a las zonas comerciales abiertas con los que cualquier persona accederá a la Guía para la prevención de la violencia sexista. También ofrece talleres de sensibilización a los empresarios –mañana jueves y el lunes– y a alumnos de primero de bachiller que versarán sobre prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual. Charla Además, hoy ofrecerá una charla titulada Prevención de consumo de pornografía y violencia sexual. Será hoy (18.00 horas) en el Centro Cultural de Los Cristianos.

Adeje. El Ayuntamiento adejero ha creado el distintivo Punto violeta dirigido a empresas y entidades que quieran dar un paso más en su compromiso contra la violencia de género. El amplio abanico de iniciativas incluye la adhesión de Adeje al sistema VioGen con el objetivo que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad tengan un nivel de coordinación óptimo en esta materia.

La Orotava. El Ayuntamiento de La Orotava da visibilidad al programa nacional VioPet, que ayuda a la acogida temporal o definitiva de los animales de víctimas de violencia de género. Se calcula que una de cada seis víctimas de violencia de género no abandona el hogar porque no tiene dónde dejar para que le acojan sus animales domésticos y opta por no dejarlos atrás.

El Rosario. La Concejalía de Igualdad, que dirige la edil Sara Cabello, puso en marcha desde el lunes la campaña Zapatos rojos, ni un zapato más, una iniciativa en la que también han participado los colegios públicos, escuelas infantiles, bibliotecas municipales y las áreas de Cultura, Educación y Participación Ciudadana. La instalación artística basada en la acción Zapatos rojos se podrá ver desde primera hora de la mañana en las escalinatas de la sede del Ayuntamiento de El Rosario. Por último, el jueves se realizará un homenaje a la Mujer Emprendedora 2020 y el viernes 27 se presentará la campaña Iguálate ni+ ni- 2021.

La Guancha. Hoy, a las 11.30 horas, se guardará en el exterior del Ayuntamiento de La Guancha un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas. Media hora más tarde, en la céntrica plaza de las Ferias, se dará lectura a un manifiesto institucional contra la violencia machista seguido de una suelta simbólica de globos.

Guía de Isora. El Ayuntamiento isorano procederá hoy a la lectura del manifiesto en el salón de plenos con participación de la alcaldesa, Josefa Mesa Mora, representantes de las tres asociaciones de mujeres isoranas y la concejala de Igualdad, Ángeles González Rodríguez. En paralelo, las tres asociaciones de mujeres han desarrolado estos días diferentes trabajos comunitarios que han querido mostrar a través de las redes sociales.

San Sebastián de La Gomera. El Ayuntamiento de la capital gomera invita a los vecinos a unirse al acto de homenaje a las víctimas por violencia de género que organiza la Asociación de Mujeres Gara en la Plaza de Las Américas, hoy a partir de las 19.30 horas, en colaboración con el Consistorio.

El Hierro. Hoy se guardará un minuto de silencio en la sede del Gobierno de España en El Hierro, que tendrá lugar a las 11:00 horas. esta concentración se llevará a cabo como acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se llevará conforme a las medidas Covid-19 de distanciamiento y utilización de mascarilla. Por parte de este Cabildo asistirá el presidente, Alpidio Armas, y se ha hecho extensiva la convocatoria a todos los miembros de la Corporación.