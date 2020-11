La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias acordó en el día de ayer la distribución de plazas de cara a la próxima oferta pública de empleo (OPE). Esta decisión se tomó durante la celebración de la Mesa Sectorial organizada junto a las centrales sindicales más representativas del sector, y en la que se acordó realizar una oferta pública de empleo de 1.377 plazas de cara al próximo año.

De ese total, 1.204 corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Secundaria, 155 al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y las restantes 18 corresponden al Cuerpo de Profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Se mantiene de este modo el reparto que se acordó el curso pasado. Entre las especialidades convocadas se encuentra Dibujo, Música, Informática, Peluquería, Cocina y Pastelería, Servicios a la Comunidad o Inglés.

A pesar de que no hay fechas concretas, lo más probable es que se celebren a mitad de 2021

El director general de Personal de la Consejería de Educación, Fidel Trujillo, precisó que la situación provocada por la incidencia del coronavirus durante el presente año impidió la convocatoria de oposiciones en meses anteriores. Por ello, la oferta pública de empleo acordada ayer supone la reactivación de la OPE 2020 que no pudo desarrollarse por indicación de las autoridades sanitarias.

La Consejería de Educación da respuesta de esta manera a los compromisos ya adquiridos con anterioridad a la crisis generada por el virus. De este modo, las plazas que se ha acordado convocar son las 1.377 acordadas en 2018 y las especialidades, de momento, se mantienen las mismas. Fidel Trujillo puntualiza que “no se trata de plazas que sean acumulables, por lo que se retoman aquellas que no se pudieron convocar“. Así, a pesar de que aún no se conocen las fechas exactas para la realización de las pruebas, lo más probable es que se celebren sobre mitad del año 2021.

Garantías sanitarias

“Esperamos que sobre mitad del próximo año ya no nos encontremos en una situación tan difícil como la actual y que con la llegada de la vacuna podamos organizar estas pruebas para garantizar el acceso al empleo público”, reconoce el director general de Personal, quien lamenta que esta convocatoria no se pudiera llevar a cabo este año. Este fue precisamente uno de los aspectos destacados por los sindicatos participantes en la reunión de ayer que afirmaron que, si bien esperan que el próximo año exista vacuna contra el coronavirus, es necesario no obstante que la Administración cuente con una propuesta de desarrollo de los exámenes que proteja la salud de todos los participantes. En el caso de ANPE Canarias, afirmaron que esas garantías pasan por incrementar el número de tribunales e instalaciones educativas disponibles y recordó que los miembros de estos tribunales deben recibir formación para que el proceso sea garantista y evitar posibles impugnaciones.

La Federación de Enseñanza de CCOO recordó que las ofertas de plazas de oposiciones deben ir relacionadas con la configuración de las listas de empleo que se constituyan derivadas de los procesos selectivos. Por ello, y hasta que se regule por norma propia de educación, se debe garantizar, vía ley de presupuestos, cómo se han de configurar esas listas si no se dispone en el momento que convenga de esa nueva regulación.

Para la realización de esta OPE, la Consejería de Educación propuso hace algunas semanas una modificación de los criterios de selección para las especialidades. Sin embargo, tras el estudio realizado por los sindicatos, se ha descartado este cambio y el proceso continuará tal y como se acordó el pasado mes de enero.