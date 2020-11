La Consejería de Sanidad descarta, por el momento, solicitar al Ministerio que habilite a sus farmacias para realizar test de antígenos a la población. No está en la hoja de ruta, según afirmó la consejería de Sanidad, y menos tras haber realizado un importante esfuerzo inversor en robots para realizar las PCR y personal de laboratorio. La situación beneficiosa de Canarias con respecto al coronavirus es la razón principal por la que actualmente la posibilidad no se encuentra ni siquiera encima de la mesa dado que el sistema no está colapsado.

No obstante, el área sanitaria aún no cierra la puerta a valorar esta opción si fuera necesario, dado que el Ministerio de Sanidad abrió la puerta el pasado miércoles a las comunidades a poder realizar test de antígenos en las oficinas de farmacias. Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife (COFTF) se mostró abierto a facilitar cualquier decisión que tomara la administración y, ante todo, a “sumar”, como señaló el presidente del COFTF, Manuel Galván. “Nos ponemos a disposición de Sanidad y recordamos que nuestra formación nos permite realizar todos los pasos necesarios para realizar la prueba en condiciones de seguridad”, explicó Galván que insistió en que no todas las farmacias podrían hacerlo por falta de espacio.

El recordatorio de Galván respecto a la formación de los farmacéuticos viene a colación de la polémica que se ha abierto a raíz de la posibilidad de realizar este tipo de test moleculares en estas instalaciones. Una discusión que también ha estado presente durante la decisión del Gobierno estatal para permitir a las comunidades habilitarlo.

Más semáforo en rojo. Tenerife mantendrá el semáforo rojo dos semanas más, hasta el 4 de diciembre, dado que cuenta con una incidencia de 64,5 casos por 100.000 habitantes. Con esta nueva prórroga la isla llevará ya dos meses y nueve días bajo estas restricciones que, además, se endurecieron el pasado 12 de noviembre ante el avance pausado pero sin freno del virus. Los municipios con una evolución desfavorable son El Tanque –que ha duplicado su incidencia–, Candelaria, Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz, La Guancha, La Victoria, Güímar, Garachico y Santa Cruz. No obstante, los únicos municipios cuya incidencia acumulada a 7 días supera los 100 casos por 100.000 habitantes son Garachico (6 casos nuevos esta semana), Los Realejos (42), Fasnia (3) y Puerto de la Cruz (32).

Tenerife sigue creciendo. En el día de ayer se diagnosticaron 116 casos nuevos de coronavirus en el Archipiélago de los que 86 – el 74%– se registraron en Tenerife. 21 se dieron en Gran Canaria, 7 en Lanzarote y uno en La Palma y Fuerteventura, respectivamente. El Hierro lleva nueve días sin registrar nuevos casos. Esta actualización de los datos en Canarias constata un ligero incremento de casos en Tenerife con respecto a la semana anterior. De lunes a viernes se han registrado en la isla 454 casos nuevos de coronavirus, mientras que en el mismo periodo de la semana anterior fueron 335. En Gran Canaria, por su parte, la tendencia de nuevos casos sigue decreciendo, dado que hasta el viernes se han dado 100 casos nuevos en la isla, mientras que fueron 146 en el mismo periodo de la semana previa.

La positividad adecuada. En los últimos días el porcentaje de positividad – el número de positivos por test de PCR– en las Islas se ha situado en un 3,9%, siendo la más alta la de Tenerife que se sitúa en un 4,3%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que uno de los parámetros para determinar que la pandemia está controlada es que la positividad se encuentre por debajo del 5%. En este sentido, la evolución de Tenerife es descendente mientras en Gran Canaria este indicador ha crecido los últimos días hasta situarse en un 4%. No obstante, el incremento no ha ido a la par con la incidencia acumulada de casos en la isla ni los nuevos positivos constatados. La positividad media en España es del 12%.

Rastreo al turista aislado. Tras activar el protocolo Covid-19 para un turista polaco que llegó el pasado miércoles a Tenerife, la Consejería de Sanidad está realizando el pertinente rastreo de casos de esta persona. El turista ha sido trasladado a un dispositivo arca de Noé, un hotel en la isla habilitado, en coordinación con los cabildos, para acoger a casos positivos Covid que no requiera ser hospitalizados, pero necesiten un aislamiento y no dispongan de un lugar apropiado para hacerlo.

Dos cribados en residencias. La Consejería de Sanidad ha realizado, desde que comenzó la pandemia, dos cribados completos a las residencias de ancianos en Canarias y hasta cuatro en aquellos centros donde ha sido necesario realizar nuevos cribados.