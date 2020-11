🔸Bonita imagen de las Islas #Canarias esta mañana; libre de nubes y con cierta calima en #Fuerteventura y #Lanzarote



🔸Beautiful cloud-free image of the #CanaryIslands 😍complemented by some #Sahara-n dust



SNPP-VIIRS 🛰️ 2020-11-20 #EO

Full Size -> https://t.co/fmTlS1XpRn 🛰️ pic.twitter.com/KuwxCLSGwJ