Pablo Puyol, después de “dos meses y medio de espera”, acudió a su cita en la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para tramitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Sin embargo no llegó al puesto. Este usuario denuncia haber sufrido una “paliza” por parte de “un auxiliar y el vigilante de seguridad”, que no le permitieron entrar a la sede, según ha denunciado el mismo perjudicado en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro.

En un vídeo difundido por el propio afectado, cuenta que se acercó a la oficina porque no había recibido ninguna retribución por ERTE desde finales de marzo. Una vez allí, le comunicaron que si acudía por algún tema referente al ERTE no le iban a atender ya que tenía que gestionarlo por internet.

Ante esta respuesta, Puyol manifestó que tenía cita previa y que se quedaría allí hasta que le atendiesen debidamente. Fue entonces cuando el vigilante de seguridad comenzó un forcejeo. "Se han puesto a empujarme, me han dicho que me iban a tirar al suelo y yo he intentado evitarlo. Al final nos hemos caído. Me han puesto unos grilletes, ya en la calle, y con la porra de la persona de seguridad me han pegado", denuncia.

Traumatismos en múltiples zonas

El parte de alta hospitalaria en el Hospital Gregorio Marañón recoge “traumatismo nasal, de hombro izquierdo, codo derecho, pierna derecha y cuello, además de heridas en ambas muñecas”. Pablo afirma sentirse “físicamente bien, pero me duele el orgullo”. “Me pegaron esposado y a una persona esposada no le puedes pegar, en ningún caso”.

“Uno de ellos —el vigilante— dice que está de baja médica por mi agresión y el otro dice que le mordí una mano. Ojalá alguien haya grabado lo que sucedió, pero sobre todo espero que las cámaras del SEPE lo hayan registrado, especialmente lo que ocurrió fuera, que es donde me dan la paliza”. Lamenta no haber tenido “ningún” contacto con nadie del servicio público desde el viernes.

El Servicio de Empleo ha dado su versión de los hechos, según recoge el citado programa de Mediaset, en un comunicado: “Cuando el vigilante explicó que para tramitar una gestión sobre un ERTE había que presentar un parte de incidencias, la persona (Pablo Puyol) respondió con actitud violenta, produciéndose entonces un forcejeo”.

“El vigilante de seguridad ha interpuesto una denuncia, está de baja y a la espera de que se le terminen de practicar pruebas médicas para saber el alcance de sus lesiones”. “Los hechos están en manos de las fuerzas de seguridad, que han pedido las grabaciones y han identificado a los testigos”, prosigue el servicio.

Sobre el procedimiento de atención al usuario, el SEPE asegura que “las oficinas operan según el procedimiento de cita previa que viene determinado por las autoridades”.