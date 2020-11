El Ministerio de Sanidad, y por ende, las comunidades autónomas no contarán a las personas que se hayan reinfectado de Covid-19 como nuevos casos. Así lo señala la actualización del 12 de noviembre de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19, que señala que en estos casos son “objeto de estudio específico” y que, por tanto, deben pasar primero por el Centro Nacional de Microbiología que será, en última instancia, quien decida si se trata de una nueva reinfección. No es, no obstante, el único cambio al que alude esta actualización. El Ministerio de Sanidad también ha ampliado las cuarentenas de 10 a 14 días en ciertas situaciones. Concretamente, esta modificación afectaría a las personas que ingresen en los hospitales, que deberán mantener el aislamiento domiciliario tras ser dados de alta durante ese periodo y para los residentes de centros de mayores y sociosanitarios, que deberán guardar cuarentena un mínimo de 14 días desde el inicio de síntomas. Esta tiempo de cuarentena también deben asumirlo los trabajadores de estos centros así como los sanitarios si acaban ingresando un hospital. En el caso de estos trabajadores, “se podrán reincorporar a su puesto de trabajo tras 10 días del inicio de síntomas siempre que permanezcan sin síntomas respiratorios ni fiebre al menos 3 días y tras la realización de una prueba de diagnóstico que indique su ausencia de transmisibilidad”. En este sentido, el Ministerio propone que eso puede venir dado por una prueba de anticuerpos de alto rendimiento que de IgG positiva o o por una PCR negativa o que, aún siendo positiva, lo sea a un umbral de ciclos (Ct) elevado.

El Centro Nacional de Microbiología se encargará de estudiar los casos de positivos recurrentes

En este sentido, a las personas que vuelvan a presentar sintomatología tras una infección resuelta y que den positivo de nuevo en la prueba de coronavirus, tendrán que comprobar primero el umbral de ciclos. Si está por debajo de 30 será una infección activa, si está por encima de 30, se tendrá que realizar una prueba serológica. En caso de que esta prueba dé positivo en IgG, se manejará como una infección resulta que no requerirá aislamiento. Si da negativo, se volverá a manejar como caso activo.