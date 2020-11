¿Qué se puede esperar de las vacunas contra la Covid-19 de Moderna, Pfizer y la rusa Spuknik, que estos días han anunciado eficacias por encima del 90%?

En principio yo creo que lo que debemos evaluar estos anuncios como la disponibilidad de instrumentos van a permitirnos modular la pandemia. De la rusa solo puedo decir que fue Putin quien salió a dar los resultados y ojalá tenga la eficacia que propone. De las otras dos, yo estoy seguro de lo que nos dicen pero no me gusta cómo lo dicen. Los hallazgos de resultados de una vacuna se tienen que comunicar en los medios científicos y no con una nota de prensa. Hay algunos factores en los que hay que profundizar todavía como el comportamiento en la comunidad, la respuesta a la enfermedad grave, la duración de la respuesta inmune o la eficacia por edades. La valoración que tenemos que hacer es que vemos luz al final del túnel pero que seguimos en él. No podemos bajar la guardia, hay que ser conscientes de que cuando lleguen las vacunas, el proceso de vacunación a toda la población no va a ser de un día para otro, va a ser un proceso razonablemente largo.

Sin un estudio científico que lo avale, ¿cree que este tipo de anuncios hace más daño que beneficios?

No tengo ninguna duda y sé que tienen esos estudios. Tiene que ser así porque no creo que se atrevan a publicitar esos resultados. Esos estudios se podrán representar en el dossier para que sea autorizada.

Es difícil no pensar que las prisas se justifican por conseguir la patente y subir en bolsa, los resultados están ahí.

Eso es así. Esas son las cosas que hay que tener cuidado. Yo entiendo que es el mundo empresarial y no voy a comentarlo. No obstante, sí creo que debo comentar que en el desarrollo científico hay unas pautas que sería bueno que se cumplieran. Pero repito, no tengo ninguna duda de la veracidad de los resultados y estoy muy contento de pensar que ya estamos en el camino.

¿Es la primera vez que vemos una carrera por la vacuna así o hay precedentes?

Yo no me acuerdo. Fundamentalmente porque la situación esta es absolutamente excepcional. Estamos en un contexto histórico totalmente diferente al que ha habido hasta ahora. No es la primera pandemia con la que convivimos, en el 2009 tuvimos la de la gripe A, pero no tenía parangón con la actual.

¿Cree que estas prisas por la patente pueden tener alguna repercusión en la fiabilidad de la vacuna?

Me preocupa considerablemente. No obstante hay que incidir en que el proceso de producción de las vacunas se ha caracterizado por la transparencia, ya que todos nos hemos enterado del proceso de producción de la vacuna, y la seguridad, pues desde que ha existido un caso de una reacción adversa se ha paralizado el proceso. Y te añado un tercer factor, ¿hay alguien en su sano juicio que pudiera pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de los productos, lo iban a autorizar los órganos reguladores? No se puede pensar que sea posible. La vacuna cuando llegue va a ser claramente segura.

Los precedentes muestran que la vacuna que se ha hecho más rápido es la del ébola, en 5 años. ¿Por qué cabría esperar que esta se lograra aún más rápido?

Por varias razones. Primero porque estamos en una situación extraordinaria, de riesgo para la salud pública global que, consecuentemente, ha logrado que prácticamente todo el esfuerzo investigador se constriña al desarrollo de las vacunas frente al Sars-CoV-2. Por otro lado, en ese proceso de producción, aunque se han respetado todos los pasos, se ha superpuesto una fase con otra y además se han acelerado los trámites administrativos. Por último, y en el caso de Moderna y Pfizer, se ha utilizado una técnica novedosa a través de la utilización de ARN mensajero. Todo en su conjunto ha permitido ir más rápido que con otras vacunas.

¿Cabe la posibilidad de que tengamos varias vacunas a la vez circulando en el mundo?

Sí, estoy convencido. En 2021 tendremos no una sino dos y hasta tres vacunas circulando en nuestro país. Es muy bueno que haya más de una vacuna, primero porque vamos a tener más dosis, pero también porque a lo mejor las debilidades de algunas de ellas se ven solucionadas por las fortalezas de otra. Eso no significa que puedas intercambiar en una misma persona el uso de las vacunas, pero en función de las prestaciones de cada una podríamos decidir administrarla a qué grupo poblacional vacunar con cada producto.

En una reciente encuesta realizada por El País se determinaba que el 24% de los españoles se vacunaría lo antes posible la Covid-19, ¿qué opina?

Esto tiene cierta lógica en toda la bolsa de incertidumbre que ha generado la pandemia. Yo lo que estoy convencido es que somos un país muy vacunador que tiene muy claro en su disco duro que las vacunas son un instrumento básico en la mejora en la mejora. Cuando lleguen las vacunas la ciudadanía se vacunará, estoy convencido. Nuestro trabajo como sanitarios es trasladarles la siguiente reflexión: ¿cuál es la alternativa? La alternativa solo es el dolor y el sufrimiento causado por los fallecimientos, los ingresos en UCI y el bajón económico. Ante todo eso, la alternativa es la vacuna y el posible efecto secundario breve, escaso y leve no tiene parangón con el dolor.